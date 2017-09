Fotokuu – festivalist kunstibiennaaliks

Kui 2011. aastal toimus Euroopa kultuuripealinna programmi raames esimene Tallinna Fotokuu, oli see veel määratletud kui «kaamerakunsti festival». 2013. aastal räägiti juba «kaamerapõhisest kunstist ja visuaalkultuurist» laiemalt ning 2015. aastal sai Fotokuu enesemääratluseks «rahvusvaheline kunstibiennaal». 2010. aastal toimus Rotermanni kvartalis esimesele Fotokuule sissejuhatavalt ka esimene fotokunstimess, mida on sestpeale korraldatud iga aasta Telliskivi loomelinnakus – kord rööpselt Fotokuu ajal, kord sellest lahus, aga põhimõtteliselt samas fotograafiat ennekõike kunstitehnikana jõustavas sihis.

Nõnda on kunsti rahvusvahelistumise ja kaubastamise jätkuprotsessid käinud käsikäes ka Fotokuu puhul. Igal aastal on saginat rohkem, mis on ainult hea, sest Eesti kultuuriavalikkus näikse saavat vaimutoitu ainult kasvu- ja edulugudest, milleks Fotokuu senine arengulugu üsna ilmsesti ka kvalifitseerub.

Tõsi, mingis mõttes kopeerib ontogenees ehk indiviidiareng siin fülogeneesi ehk liikide evolutsioonilist põlvnemiskäiku. Taasiseseisvunud Eesti esimene biennaal peaks minu teada olema Saaremaa biennaal, 1995. ja 1997. aastal seda korraldanud Peeter Linnap ja Eve Kiiler said tõukuda mõni aasta varem toimunud Saaremaa fotofestivalist. Tahtmatult andsid nad sõnale «biennaal» ka uue tähenduse: tänapäeval legendaarseks peetavad Saaremaa biennaalid «Ajaloo vabrik» ja «Invasioon» olid nimelt rahvusvahelised kunstiüritused, mis leidsid aset kaheaastase vahega ja ainult kaks korda.

Kuid too nali naljaks, järjepidevus on siin mängus väga oluline valuuta. Maailma esimene järjepidev kunstibiennaal leiab iga kahe aasta tagant aset teatavasti Veneetsias – aastast 1895, mis on muide juhuslikult ka vendade Lumière'de kaudu kino kui «kaamerapõhise kunsti» kokkuleppeline sünnidaatum.

Antonis Pittas. «Käed küljes». Installatsioon vaibaga kaetud skulptuuri, pehmete skulptuuride ja projitseeritud slaididega. 2017 / Karel Koplimets/Tallinna Kunstihoone

Tõsiseltvõetavate rahvusvaheliste biennaalide, triennaalide jms enam kui aastase intervalliga korduvate suurürituste arv olevat kogu maailmas püsinud nii paarikümne ringis veel 1980. aastate keskpaigani, kuid edasi plahvatuslikult kasvanud, olles nüüdseks ammugi ületanud sadakonna piiri. Nõnda hakati rahvusvahelises kunstiajakirjanduses 1990. aastatest peale rääkima «biennalisatsioonist» üsna sarnases tähenduses, nagu majandusajakirjanikud räägivad börsimullidest ja kinnisvarakrahhidest.

Niisuguste suure eelarvega perioodiliste jätkuürituste puhul on seega olnud vajalik toimumiskohast sõltumata karmis globaalses olelusvõitluses sooritada võimatuna kõlav kübaratrikk: ürituse kitsam fookus peaks olema ühteaegu üldfoonist piisavalt eristuv, aga samas ka võimalikult lai, et mitte seada andekatele kunstnikele tehnilisi, temaatilisi või muid piiranguid. Nii näiteks ei piirdutud 1968. aastasse ulatuva ajalooga Tallinna graafikatriennaalil juba 1990. aastate lõpuks enam sugugi ainult traditsiooniliste vabagraafika tehnikatega, kuid väljakujunenud bränd säilitati sellegipoolest.

Laura Kuusk «Kaver». 360-kraadine korduvesituses VR video. (2017) / Karel Koplimets/Tallinna Kunstihoone

Ka Tallinna Fotokuu 2017 programm on koostatud vabama käega: kaasatud on samuti näituseid maalikunstnikelt või skulptoritelt, on installatsioonikunsti, heliteoseid jne. Etümoloogiliselt tähendab fotograafia valgusega joonistamist, nii et potentsiaalne tõlgendusväli tundub siin peaaegu piirituna: põhimõtteliselt võiksime näitusesaalis ka lihtsalt martincreed'ilikult valgustust sisse-välja klõpsida ning seegi oleks de jure fotograafia.