Eesti esinduskoori kontserdiga Moskvas tähistatakse Eesti 100. sünnipäeva

Vanaslaavikeelse patukahetsuspalve tekstile loodud «Kanon pokajanen» (1997) on Pärdi kõige ulatuslikum a cappella kooriteos. Helilooja pühendas selle loomisele rohkem kui kaks aastat, olles enne seda pikka aega väga tõsiselt palveteksti süvenenud.

Pärt on tunnistanud, et patukahetsuspalve teksti avastamine aastaid tagasi, mil ta end õigeusu kiriku traditsiooniga sidus, avaldas talle tugevat muljet ning selle teksti muusikasse valamisel veedetud vaimu rikastav aeg on teinud teose heliloojale isiklikult väga oluliseks.

Teos telliti Kölni katedraali 750. aastapäevaks. See on pühendatud Tõnu Kaljustele ja Eesti Filharmoonia Kammerkoorile, kes olid ka teose esmaesitajad.

EFK on Tõnu Kaljuste juhatusel selle salvestanud plaadifirmale ECM ja album on saanud kaks Grammy-nominatsiooni.

Arvo Pärdi loomingule pühendatud festival Spiegel im Spiegel toimus esmakordselt 2015. aastal. Seda korraldavad Moskva Tšaikovski-nimeline konservatoorium, Eesti Suursaatkond Venemaal, Loominguliste algatuste arengufond, Moskva Štšusevi-nimeline arhitektuurimuuseum ja agentuur Pro.Motion.