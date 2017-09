Lahkus oluline tõlkija

Jüri Ojamaa on vahendanud peamiselt vene kirjandust. Tema tõlgetest on kõige tuntumad Mihhail Bulgakovi «Meister ja Margarita» (koos Maiga Varikuga), Boriss Pasternaki «Doktor Živago», Vladimir Voinovitši Tšonkini-triloogia, Milorad Pavici «Kasaari sõnastik», Ljudmila Ulitskaja «Kukotski juhtum», Sergei Dovlatovi «Tsoon" ja "Kohver»Kazuo Ishiguro «Päeva riismed», Guzel Jahhina «Zuleihha avab silmad», rida Boriss Akunini raamatuid jpt. Varjunime Jüri Aam all on ta tõlkinud Andrei Bitovi raamatu «Lahkuv Monahhov» (Loomingu Raamatukogu, 1978).

Ojamaa töötas aastatel 1957–1973 kirjastuses Eesti Raamat poliitilise kirjanduse toimetuse toimetajana, tõlkekirjanduse toimetuse juhatajana ja peatoimetaja asetäitjana. Aastail 1973–1983 oli Ojamaa Loomingu Raamatukogu toimetaja (toimetuse juht), seejärel kutseline tõlkija ning aastail 1986–1993 ajakirjade Vikerkaar ja Raduga vastutav sekretär.

Eesti Kirjanike Liidu liige oli Ojamaa aastast 1984.

Jüri Ojamaa oli sündinud 16. juuni 1932. aastal. Jüri Ojamaa abikaasa oli Maarja Ojamaa, kes on töötanud kirjastuses Eesti Raamat toimetajana. Luuletaja Liisi Ojamaa on nende tütar.