Sting hüpnotiseeris publiku muusikaga

Kontsert algas üllatusega esimesest hetkest. Külalised alles kohmerdasid koridorides, sest kõik on ju harjunud, et muusikud lasevad end lavale oodata ja aplausidega välja meelitada. Aga ei midagi sellist!

Stingi kontsert Saku Suurhallis. / Eero Vabamägi

Ei mingit soojendust, täpipealt kell kaheksa on artist ise laval ja esitab täie energiaga üht albumi «57th ja 9th» signatuurlugudest «Heading South on the Great North Road». Täpsuse trikiga on muusik sama turnee käigus ennegi rahvast rabanud – sekundi pealt lavale astumist ju tähelt ei ootaks! Loo lõpuosas liitus isaga tuurikaaslane, üks Stingi kuuest musikaalsest lapsest Joe Sumner. Tõttöelda kõlas lugu meeste kahehäälses harmoonias isegi veel ägedamalt ja vägevamalt kui originaalis. Ning eesti keeles lausutud tervitussõnad võitsid südamed kohe enda poole. «Aaah, selline maailmaklassi superstaar ja vaevub eesti keeles kõnelema!» Ehkki Sting teebki nii – see on tema viis kohalike kuulajate vastu oma lugupidamist väljendada.

Sting on kahtlemata ka üks neist supertähtedest, keda lihtsalt peab kuulama otse ja lavalt, sest ükski helikonserv ei anna edasi sama energeetikat.

Teisest loost võttis kontserti üle Stingi poeg. Kes juhtus viibima kusagil kõrgemal rõdul oleks võinud vabalt arvata, et Sting jätkab mingite üllatavate uute lugudega. Joe Sumner on lihtsalt oma isaga niivõrd sarnane nii välimuselt kui tämbrilt. Veidi turjakam versioon oma supervormis jooga-vegan-papsist, kuid samasuguses signatuur-sinihallis t-särgis ja isegi häälepaelte ehitus on ilmselgelt pärilik. Joe eelistab küll kasutada siidisemat-turvalisemat osa häälest, mängib meelsasti falsetiga kuid ei eksperimenteeri ega torma kirglikesse kärinatesse sama vabalt ja taltsutamatult nagu isa. Selles osas on papa-Stingil valgusaastatesse küündiv edumaa ja eelis.

Joe Sumner laval, peale oma sooloetteastet Stingi bändi koosseisus. / Eero Vabamägi

Joe pole Stingi ainus andekas laps. Eliot Paulina «Coco» Sumner, Stingi tütar on tegelikult samuti erakordselt põnev, iseseisev artist. Tema on isa varjundirikkast häälest pärinud just selle sügavama, suitsusema osa, mis kõlab hulga huvitavalt kui Joe paitav tämber. Androgüünset looki eelistav habras tüdruk mahlaka mehehäälega – see on intrigeeriv vaatamine-kuulamine. Selles osas on noor artist barjäärilõhkuja, väites et sugu pole üldse peamine. Artist ei ahista end eraelus ning arutleb oma lugude tekstides rahulikult, et pole soo osas ka ise lõpuni kindel. Ilus oleks unistada, et mõnel järgmisel Eestit riivaval tuuril näeme teda Stingi kõrval laval, kuid seni on isepäine artist Coco sõdinud iga võimaluse vastu kuulsa papsi tuules karjääri teha. Mis sellest, et see oleks lihtsam valik ja otseredel tuntusetaevasse.

Joe Sumnerit etteastet akustilise kitarri ja luuperiga oli päris põnev jälgida. Kuidas jalalöök vastu lavapõrandat muutus rütmipilliks ning eri partiid moodustasid kihilise helitordi. Enamus materjali oli kuulajaile tõenäoliselt uus, ehk vaid «Looking for me Looking for you» tuli tuttav ette. Joe trumbiks on lavaline sarm, vahetus ja suurepärane live-kõla. Täiesti vääriline saatja Stingile, kes kõlab kontsertidel fenomenaalselt puhtalt, saad stuudiosalvestusega samaväärse filigraanse saundi ja lisaks kosmilise energialaengu. No ma tõepoolest ei imesta üldse, et Stingi kontserdid igas maailma otsas tundidega välja müüakse ning ta suudab andunud austajatega täita täpselt nii suure saali kui tal kasutada on.