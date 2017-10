Vaeste patuste happetripp New Yorgis

«Hea aeg» 2007

Režissöörid Benny Safdie ja Josh Safdie, osades Robert Pattinson, Benny Safdie, Taliah Webster

Kinodes alates 29. septembrist, kestus 101 minutit

Filmi peategelasteks on väikesulidest vendadepaar Constantine ja Nick, kes kavatsevad pangaröövi. Kõik kisub aga nihu ning vaimselt alaarenenud Nick arreteeritakse. Samuti mitte kõige kirkamast kriidist Constantine’il tuleb seejärel üha kaootilisemaks kiskuvates oludes välja nuputada, kuidas vend politsei küüsist päästa ja samas ise mitte teda otsivatele korrakaitsjatele vahele jääda. Selleks tuleb tal tuge otsida tuttavatelt ja võõrastelt, kes on vadavas osas kõik ka ise kas iseenda või ühiskonnaga pahuksis, eludega rappa jooksnud ja niisama võimetud midagi konstruktiivset ette võtma.

Robert Pattinson (keskel) filmis "Hea aeg" / outnow.ch

«Hea aeg» kulgeb tunnetuslikult ühe korraliku rappa kiskuva narkotripina, kus olulisemad on karakterid, atmosfäär ja stiil, kui keskne lugu ise. Vaataja saab veeta pea kaks tundi antisotsiaalsete, hariduseta, kohati rõhutatult ebameeldivate, segaduses ja rõõmutute tegelastega. Hea aeg tõepoolest! Filmi keskmes on tubli annus ränka eksistentsialismi ja hoolimatut nihilismi — loodud maailma täidavad suuresti inimtüübid, kellega tavalises keskklassi elus iialgi ei kohtu ja keda isegi kinoekraanidele liialt tihti ei jõua. Meenub teine hiljutine USA indi-kino hitt «Tangerine», mis oli küll temaatiliselt ja meeleolult hoopis teises äärmuses, kuid hiilgas samuti kõigi nii sisu- kui vormistandardite hülgamise ja tavatute tegelastega.

Robert Pattinson ja Taliah Webster filmis «Hea aeg» / outnow.ch

Ilmselt on tegemist põlvkondliku nähtusega, et USA kinos on püünele jõudmas tugevalt kaheksakümnendate stilistikast mõjutatud seltskond lavastajaid nagu Adam Wingard («Külaline»), kes armastavad kasutada B-kategooria õudukatest pärit vormivõtteid ning rohkelt telekamängulikku elektroonilist muusikat. Ka vennad Saftied filmivad toimuvat tihedalt valjust biidist saadetud eksploitatsioonikinona. See on justkui ülistiliseeritud, rohkete heliefektide ja neoontuledega politseikroonika. Unenäoline, distantseeritud, suhteliselt ainulaadne. Mõjub nagu aeglane ekslemine kellegi hullumeelsusesse, hüsteeriasse ja paanikasse.

Masendav elu filmis «Hea aeg» / outnow.ch

Kõige värskemalt ja löövamalt mõjub «Hea aeg» just võrdluses kõiksugu levikino põnevike ja märulite, tagaajamis- ja pääsemisfilmidega. Enamasti täidavad neid selge moraalne telg ja fikseeritud moraalse kompassi või vähemalt rollimudeliga tegelased, ühe võimaliku stereotüübina näiteks nutikas kurjam, kes täpset kellavärgina plaanitud skeemi järgib, või sellesama kurja plaani takistamine. Safdiede maailm on puhas ja süvenev entroopia, kus õiglusest, korrapärast, kontrollist ja isegi moraalist on üpris tulutu rääkida. Jah, kui peaks filmi kuidagi kokku võtma, siis «kuritegevus ei tasu ära» tuleb kergesti üle huulte, aga see on banaalne lihtsustus.

«Hea aeg»: masendus, vaesus, lootustetus / outnow.ch

«Hea aeg» pole lihtne film, millest vaatajat läbi kanda, aga Robert Pattinson saab meeleheitlikult ja samas täiesti saamatult lahendusi otsiva Constantine’ina sellega suurepäraselt hakkama. Jah, seesama Robert Pattinson, kes pälvis maailma tähelepanu päikese käes helkiva romantilise vampiirina popkultuuriplahvatuses nimega «Videvik» ja selle järgedes. Paras pagas, millega end kehtestada, ja 31-aastane Pattinson on teinud kõik endast oleneva, et teda näitlejana tõsiselt võetaks, näideteks hea töö filmides nagu David Michodi «Rändur» või David Cronenbergi «Cosmopolis». Just Connie roll «Heas ajas» on aga Pattinsoni seni ilmselt parim töö. Ta tõepoolest kehastub pealaest jalatallani oma karakteriks — ekraanile jõudev veider inimvare pole enam see tuttav nägus naistelemmik, vaid robustselt sassis juuste ning allapoole suunurkadega inimloom, kes on nurka aetud ja sealt kuidagi välja mässelda püüab.

Connie: aga välja tuli nii, nagu alati. Robert Pattinson filmis «Hea aeg». / outnow.ch

On vist liiast lisada, et «Hea aeg» ei ole kaugeltki mitte kõigi tass teed. Originaalne, omanäoline ja väljapaistev on ta kahtlemata, samas ka frustreerivuseni ebatavaline, raskesti ligipääsetav, emotsionaalselt ja eetiliselt keeruliselt suhestutav, ja kindlasti mitte vaataja ootustele alluv. Kes sellest kõigest üle suudab saada ja midagi teistsugust hindab, võib siit aga leida ühe aasta huvitavama kinoelamuse.