Evi Arujärv: mulle sobib kultuur, milles on vaikust ja ruumi

Ajamõiste on nüüdiskultuuris tõesti hägustunud. Me ei suuda fikseerida sündmuste algust. Samas – ajad on muusika sees alati segunenud. Ka eesti uus muusika ei ole kunagi olnud läbinisti uus. Pärt ammutas ainest vanast kirikulaulust, Tormis regilaulust, nüüdismuusikas põimub tänapäeva tehnika arhailiste mudelitega. Võime tekitada aegridu, kuid lähemalt vaadates ilmneb sageli, et lineaarset stiiliajalugu ei ole olemas ja tegemist on mingi sünteesiga. See ei tähenda autentsuse kadu: iga süntees toimub konkreetses ajas ja kultuuriruumis. Sellist autentsust võiks rahvuskultuuriliseks nimetada.

-Kultuurikajastus muutub pealiskaudsemaks või mõnes valdkonnas lausa olematuks, kultuuri tegemine aga järjest loomemajanduslikumaks (turundus, brändid, äriplaanid, sihtgrupid). Vahel on ilus ja dekadentlik mõelda allakäigust. Kuidas teie sellistesse allakäigumõtetesse suhtute?

Loomemajanduse mõttemudelis on ratsionaalne tuum, aga see on vaid vahend – tulemus sõltub eesmärkidest. Majanduslike argumentidega saab ka jagada ja valitseda, välistades muud kriteeriumid. Liiga tugevasti rahaga seotud kultuur kaotab metafüüsilise autoriteedi – pühaduse. Loomeliitude pleenumit sellisega enam ei korralda.

Pühadusest kõneldes: mina ei pea kunstiloomingut ülimaks väärtuseks. Mulle on vastuvõetamatu see osa nüüdiskultuurist, milles puudub kaastunne ja mis asetab end inimlikkusest kõrgemale. Lõputud katsed šokeerida, «paljastada» ja «piire ületada» on maailmas kestnud üle sajandi… Eesti teater võib veel sada aastat palja taguotsaga poris püherdada ja kirjandus imikuid pilastada, aga see ei too valgust silmapiirile. Pori me tunneme iseendas ja ümbritsevas ära niigi. Aga tõelise PIIRI taha – inimeseks olemise saladuse sisse – poris pühendades vaatama ei pääse. Kui oleks pääsetud, siis aimuks püherdajates eneseimetluse asemel rohkem alandlikkust…

-Kas tänapäevastes kiirendatud loomuga protsessides või kaubanduslikus elutunnetuses võib kultuuri juures leida ka midagi head, mingisugust uut, mõne uue mõistega tabatavat kvaliteeti?

Tehnoloogia ja kaubandus on kultuuri tootmise ja levitamise suurepärased vahendid, aga looming sünnib maailma tajumise küllusest, peenusest ja tundlikkusest – ja mitte masinas, vaid inimteadvuses. Olen vaielnud inimestega, kelle jaoks on internet erilise loovuse taimelava. Minu jaoks on ebahuvitav tehnoloogiast tulenev mehaanika – kiirus ja kollaažilaadsus, kopeerimine ja varieerimine. Mulle sobib aeglane ja nüansseeritud kultuur, milles on vaikust ja ruumi. Seegi on maitse asi. Igale oma.

-Preemia anti, nagu mainitud, panuse eest Eesti nüüdismuusika mõtestamisel. Kas te oskate oma mõtlemise geneesi selgitada, välja tuua mõjutajaid?

Vene ajal valitses muusikakriitikas kaks kaanonit: üks rahvusromantilisele loojutustamisele, teine vormianalüüsile toetuv. Mind ei huvitanud «mis?», vaid «miks?» – muusikatajumine ja sotsiaalne funktsioneerimine. 1990. aastatel muutus kättesaadavaks muusikasemiootikat, -psühholoogiat, -sotsioloogiat ja kultuuriteooriat puudutav kirjandus. Lugesin stiihiliselt, mida kätte sain, akadeemilist pädevust sihiks ei olnud. Aga pööraselt huvitav oli ja loetu võimaldas ka tavalisse kontserdiarvustusse uusi vaatepunkte kirjutada.

-Kuidas teie juhatataval Eesti Muusika Infokeskusel läheb ja millised on seal praegused rõhuasetused?