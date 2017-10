Populaarne kvaliteetmetall Rootsist

Nüüdseks on kitarrist Michael Amotti, Rootsi death metal’i ühe teenekaima tegelase (varem tegutsenud näiteks bändides Carnage ja Carcass) veetud Arch Enemy’st saanud kuningriigi metal’i üks lipulaevu. 21 aastat tegutsenud bändi tuumik on olnud küllaltki stabiilne: asutajaliikmetest on lisaks Amottile rivis trummar Daniel Erlandsson, bassimees Sharlee D’Angelo staaž on juba 18 aastat.

Lauljatega on lugu veidi teine: esimene vokalist, Eesti juurtega Johan Liiva lahkus Arch Enemy’st juba aastatuhande vahetusel, misjärel andis bändile oma isikupäraselt kurja hääle sakslanna Angela Gossow, kellega koos Arch Enemy laiema tuntuse saavutas. 2014. aastal sai Gossowi mantli (või pigem tanksaabaste ja paljukannatanud mikri) pärijaks Kanada kodanik Alissa White-Gluz, kes oli endale juba nime teinud bändiga The Agonist. Bändi uusim liige on aga ameeriklasest kitarrist Jeff Loomis, kes liitus Arch Enemy’ga mitu kuud hiljem kui White-Gluz.

Esimene Arch Enemy kontsert, kus mul õnnestus osaleda, toimus 2014. aastal festivalil Wacken Open Air. Toona jättis bänd igati sümpaatse mulje ning meelitas ebamugavast kellaajast (12 päeval) hoolimata kokku soliidse vaatajaskonna. Siiski pole festivalikontsert, eriti kui see toimub varasel tunnil lauspäikeses ning kestab vaevalt tunni, kuidagi võrreldav üritusega, kus bänd on ilmselgelt tähelepanu keskpunktis ning ta peab endast igal juhul parima andma. Sestap ootasin Rock Cafés toimuvat kontserti elevuse ja põnevusega.

Kui ma Rock Café’sse saabusin, oli soojendusbändi, Ukraina Jinjeri kontsert paraku juba lõppenud ning ruum rahvast tuubil täis kiilutud – ausalt öeldes selliste masside kohaolu rokikas ei mäletagi. See pani kohe juurdlema, miks Arch Enemy on nii Eestis kui ka mujal sedavõrd populaarne? Suuresti on selle taga ilmselt tõik, et bänd on muusikaliselt vastuvõetav suhteliselt laiale seltskonnale.

Ehkki kirjade järgi on tegemist death metal’it ehk üldistatumalt ekstreemset metalit viljeleva kooslusega, on siin põhiline siiski see, et Arch Enemy death metal on tõesti äärmiselt meloodiline. Isegi sedavõrd, et kontserdil kõlanud kitarrisoolod tuletasid meelde rootslasest kitarrikangelast Yngwie Malmsteeni (tõele au andes Amott ja Loomis muidugi niivõrd ülepakkuvasse kitarriga ilutsemisesse ei laskunud – ent piisavalt, et tekiks paralleel).

Eelkõige on Arch Enemy puhul ekstreemne laulja vokaal. Siin segab kaarte asjaolu, et seda – bändi kõige brutaalsemat instrumenti – valdab noor, energiline ja enesekindel frontwoman, kes küllap nii meestele kui naistele peale läheb. Tavapärasest enam oligi kontserdil näha just naissoost huvilisi. Praeguse Arch Enemy vokalisti puhul tuleb siiski tõdeda, et tema igati korralik kurguhääl pole niivõrd mitmekülgne ja isikupärane kui Gossowil – White-Gluzi tugevaks küljeks on pigem hea puhta vokaali segamine death growl’iga (mida ta tegi tihti oma eelmises bändis The Agonist). Vastsel Arch Enemy albumil «Will to Power» – mille esitlusturnee raames ka Rock Cafés üles astuti – on ta seda veidi ka kasutanud; tulevikus võiks ta seda aga minu hinnangul veelgi julgemalt teha.