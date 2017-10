Hispaania-Eesti film linastus hiilgavalt A-klassi festivalil

Äsja lõppenud 65. San Sebastiani rahvusvahelise filmifestivali Culinary Zinema: Film and Gastronomy programmis esilinastus Hispaania ja Eesti ühistööna valminud dokumentaalfilm «Alberti leiutamine» («Constructing Albert»). Hispaania režissööride Laura Collado ja Jim Loomise dokumentaalfilmile Kataloonia tippkokast Albert Adriàst on loonud originaalmuusika Eesti helilooja Arian Levin ning filmi helikujunduse teostas helirežissöör Horret Kuus.

Laura Collado ja Jim Loomise dokumentaalfilm «Alberti leiutamine» portreteerib maailmakuulsa restorani elBulli omaniku ja gastronoomiamaailma jumalaks peetava tippkoka Ferran Adrià nooremat venda Albert Adriàt. Nüüdseks suletud elBulli ajal hoidis peidetud geenius ja «maailma alahinnatuim kokk» Albert vanema venna varju, kuid nüüd on temast endast saamas gastronoomiamaailma uus täht.

«Filmi autorid Laura Collado ja Jim Loomis on viis aastat pühendunult jälginud Albert Adriàt Barcelonasse oma gurmeeimpeeriumi rajamas ning püüdnud filmi ühe loomingulise geeniuse mõttekäigud, tegemised ja arengu selle aja jooksul. Lisaks vendadele Adriàdele näeb filmis veel mitut gastronoomiamaailma suurkuju — näiteks USAs ülipopulaarset José Andrési. Mul on ülimalt hea meel, et saime helilooja Arian Levini, helirežissööri Horret Kuusi ja graafilise disaineri Margus Tammikuga selle filmi valmimisele kaasa aidata ja osaleda ühes väga põnevas ning sõna otseses mõttes suu vett jooksma panevas protsessis. Esilinastus läks suurepäraselt — kohal olid nii režissöörid, peategelane Albert kui ka baski kokakunsti grand old man, kolme Michelini tähega tunnustatud Juan Mari Arzak, kes ka filmis figureerib. Järgmiseks reisib «Alberti leiutamine» Napa Valley filmifestivalile, kus toimub filmi Ameerika esilinastus,» kommenteerib filmi Eesti-poolne kaasprodutsent Marianne Ostrat.

«Eestlaste liitumine filmi tootmisega hetkel, kui olime Jimiga selle kallal juba kolm aastat töötanud, andis meile tol momendil väga vajalikku uut jõudu ja värsket energiat. Meil on väga hea meel, et saime selle pika protsessi lõpuosa ühiselt läbida ja et helilooja Arian Levin «Alberti leiutamisele» niivõrd ilusa originaalmuusika kirjutas,» lisab filmi režissöör Laura Collado.

22.–30. septembrini Hispaanias, Baskimaal, toimuv San Sebastiáni filmifestival kuulub A-klassi filmifestivalide hulka ning on üks aasta mainekamaid filmiüritusi. Programmis Culinary Zinema: Film and Gastronomy linastus seitse Euroopa ja Aasia gastronoomiateemalist filmi ning täiendamaks elamust, järgnes igale linastusele filmist inspireeritud õhtusöök. «Alberti leiutamisele» järgnenud õhtusöögi pakkusid Michelini tähega pärjatud Baskimaa kokad Rubén Trincado, Kepa Txapartegi ja Daniel López.

Eestis esilinastub film 2018. aasta jaanuaris.

CONSTRUCTING ALBERT TRAILER 2017 from Trueday Films on Vimeo.