Eesti ehtekunstnik avab näituse Berliinis

«Lost in details» on justkui vaade maailmale läbi suurendusklaasi. Üksik element näeb välja teistsugune kui palju samasuguseid elemente üheskoos. Paljudest üksikutest saab midagi ehitada, saab luua põnevaid ruumilisi ja liikuvaid pindasid, ehitada tervikut. Keskenduses detailidele võib totaalselt ära kaduda, nagu siis kui suurendada lõputult pilti Photoshopis jõuame piksliteni välja ning võimatu on aru saada, millega on üldse tegu. Tervikut hoomates pole justkui võimalik märgata detaili ja vastupidi. Lisaks füüsilistele struktuuridele eksisteerivad aga ka nähtamatud süsteemid, mida pole võimalik mikroskoobi alla asetada. Isegi keel reedab, et sellised süsteemid on olemas, kui kasutame väljendeid nagu «mõttemuster», «sotsiaalne struktuur», «inimeste võrgustik».

Tööd on valmistatud paljudest ühesugustest detailidest. Ehete valmistamiseks on kasutatud erinevaid metalle: hõbedat, titaani, rauda ning ka ehtekive. Pindade liikuvus on saavutatud klassikalisi kullasepatehnikaid kasutades. Kõik ehte elemendid on saanud väärilist tähelepanu ning on väljasaetud käsitsi.

Näitusel on eksponeeritud töid ka kunstniku varasemast loomingust. Näitus galeriis Trofejas (Wielandstr. 31, Berliin) on avatud on avatud 6.-21. oktoobrini kolmapäevast pühapäevani kell 16.00-19.00.