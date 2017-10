Miks need tüübid laval pidžaamas on?

Kui ameerika koomikutepaar Shenoah Allenit ja Mark Chavezit enne Soome esinemist hoiatati, et seal ei naera nende naljade üle mitte keegi, siis läks teisiti. Pidžaamades mehed on lisaks tuimadele põhjanaabritele vallutanud ka Sydney ooperimaja lava.

Eelmisel kolmapäeval suri maailma kõige kuulsam pidžaamamees. Mehed pidžaamades on nüüd ohustatud liik. Kas te tunnete ennast välja suremis ohus olevatena?

PJ: Sa räägid Hugh Hefnerist? Me ei kanna hommikumantleid ning meie karjäär sai alguse ka teisiti.

Nii et kogu sarnasus piirdubki pidžaamadega?

PJ: Vanad, surnud, pornokunnid — jah täpselt need me olemegi ja vabal ajal teeme natukene sketšikomöödiat. Tegelikult peale pidžaama meil rohkem ühisosa ei ole.

Esimest korda läksite pidžaamades lavale, sest oli vaja midagi, mis ei tõmbaks laval liigset tähelepanu. Miks te neid ikka kannate?

PJ: Me oleme esinenud juba päris pikalt ja kuna nendest on saanud meie kaubamärk, siis see tähendab, et nendest ei ole enam pääsu. Kuid on ka esinemisi, kus me ei kanna neid ja see on ka päris mõnus tunne. Lisaks on need nagu väike aken meie imelikku unemaailma.

Mis oli see põhjus, miks te need esimest korda selga panite? Kas tõesti ei olnud kapis teksasid ja T-särke, mis oleks kokku sobinud?

PJ: Me ei kanna lihtsalt t-särke ja need on ikka stiilsed pidžaamad. Pidžaama on nagu ülikond, ainult kordades mugavam. Oleme ka ülikonnas esinenud, aga kuna kava on päris füüsiline, siis pole see piisavalt mugav. Nii on meil lahe välimus ja samas saame laval ringi lipata nagu noored hirved.

Kas esimene paar pidžaamasi oli kapis olemas või pidite need ekstra ostma?

PJ: Ostsime need. Mis puudutab ostmist, siis me oleme pidžaamamüüjate halvim unenägu, sest me proovime kõike, ent lõpuks lahkume siiski tühjade kätega. Tegemist on nõudliku riideesemega, sest kõik lõiked ei sobi alati. Esimesed me lihtsalt ostsime, kes oleks osanud arvata, et need meid saatma jäävad. Tollel esinemisel pidime susse kandma, ent jalas olid lihtsalt sokid. Ei olnud raha vist.

Erinevad arvustused kirjeldavad teid kui unikaalsed ja erilised. Kuidas te ise kirjeldate seda, mida laval teete?

PJ: Me loome oma erinevate tegelastega maailma, mis esialgu tundub seosetu, aga lõpuks traageldame kõik üheks kokku. See lavastus, millega me Tallinnas esineme, on teistest mitmekesisem, sest kasutame siin rohkem improvisatsioon. See on meie eelmiste lavastuste best of. Tempo on kiire, sest tegelasi vahetame väga kiiresti. Pidevalt tekitame ootuse, kuid siis läheme hoopis teist teed. Vaataja on lakkamatult segaduses.

Kas te viskate nalja tavaliste inimeste üle või põhinevad naljad popkultuuril?

PJ: Ei ütleks, et need on inimesed tänavalt, ent me ka ei jäljenda tuntuid inimesi. Mõned on muidugi igapäevasemad, aga on ka loomi ja koletisi. Valik on lai. Ükskõik, kes see ka ei ole, on tore kohati osadesse minna rohkem süvitsi kui teistesse.