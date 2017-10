Tõnu Oja nüüd Vanemuises laval

Kaks üksildast inimest, noor naine ja pisut vanem mees, kes kunagi teineteist salaja armastasid, püüavad ühel jahedal ööl selgusele jõuda, mis ja kui palju neid päriselt ühendab. Mees on edukas restoraniärimees. Naine töötab õpetajana tagasihoidlikus linnakoolis ning tema koduks on äärelinna kesine üürikorter. Selgub, et kuigi kirg pole nende suhetest kadunud, on ootused ja vaated elule vägagi erinevad. Kas mees suudab loobuda eelarvamustest? Kas naine tahab oma põhimõtteid muuta? Saavad nad kokku? Või mõistab naist hoopis mehe noorukist poeg?

Briti hinnatud dramaturgi David Hare’i 1995. aastal kirjutatud emotsionaalselt intelligentne suhtedraama on saavutanud peale Londoni ja Broadway menulavastusi rahvusvahelise tuntuse ning noppinud ridamisi auhindu. Eesti laval on varem mängitud sama autori näidendeid «Amy vaatepunkt», «Aitamise aeg» ja «Eluhingus».

«Teineteiseta» on tõlkinud Kalle Hein, lavastaja on Jüri Lumiste, kunstnik Pille Jänes, valguskunstnik Tõnu Eimra, videokunstnik Gabriela Liivamägi, heliloojad Ann Kuut ja Ervin Trofimov.