Novembri keskpaigani on Brüsselis kunstikeskuses Bozar avatud eesti kunstnike grupinäitus «Ekraani arheoloogia. Eesti näide». Eha Komissarovi kureeritud näitus uurib uusmeedia ja kaasaegse kunsti kokkupuutepunkte Eesti kui e-riigi kuvandi taustal. Näituse korraldajaks on Eesti Kunstimuuseum ning see kuulub EV100 välisprogrammi.

Aeg: 14. september – 12. november 2017

Koht: Kunstikeskus Bozar, Rue Ravenstein 23, 1000 Bruxelles, Belgia

Koduleht: bozar.be