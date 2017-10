Kumu näitab filmi võitlusest inimsõbraliku linna pärast

Ameeriklase Matt Tyrnaueri meisterlikus dokumentaalfilmis «Kodanik Jane» üritab linnaaktivist Jane Jacobs nurjata mõjuvõimsa linnaplaneerija Robert Mosese plaani ehitada läbi ajaloolise Manhattani lai kiirtee. Olgugi et filmi sündmused leiavad aset 1960.-1970. aastate New Yorgis, leiab sealt hulgaliselt kokkupuutepunkte ka meie praeguse linnaplaneerimisega.

«Dokumentaalfilme tehakse sageli erakordsetest ja maailma muutvatest inimestest ning Jane Jacobs oli kindlasti nii üht kui teist. Erakordne, sest ta märkas ja mõistis tavalist, argist ja igapäevast. Mõistis higist, toimekat ja olelusvõitlusest tiinet elu linnas. Mõistis, et igaühel on siin oma koht, oma hetk, oma elu. Mõistis, et kui need kohad hävitada, kaob ka elu. Mõistis, et tähtsate meeste iha «puhta» ja suursuguse linna järele võib tappa millegi olulise, mida enam ükski ehitus ega raha tagasi ei too,» ütleb filmi kohta arhitektist riigikogu liige Yoko Alender, kes seansi sisse juhatab.

«Kodanik Jane» linastus sel suvel suure menuga ka Tartu armastusfilmide festivalil Tartuff.

Sissepääs kolmapäeval, 4. oktoobril kell 18 Kumu auditooriumis aset leidvale seansile on tasuta.

Seanss kuulub kultuuriteemalistele filmidele pühendatud dokumentaalfilmide sarja Kumu Dokumentaal, mida korraldavad Kumu ja PÖFF.