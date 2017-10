Tõnu Kõrvitsa uudisteos saab maailma esiettekande Belgias

Eesti-Belgia ühisesse kontserdiprojekti on põimitud vanamuusika John Dowlandi «7 Lacrimae» aastast 1596, mille seade on teinud Erik Desimpelaere ja kaasaegne helilooming Tõnu Kõrvitsa «Driftwood Songs», mis loodud käesoleval aastal. Seda rikastab Mark Raidpere loodud videokunst, mis moodustab põneva muusikalise ja visuaalse koosluse.

Belgia ansamblite soov oli teha koostööd just Tõnu Kõrvitsaga, pidades silmas tema varasemat kogemust muusika loomisel puupuhkpillidele, ansambli Haftcraft liige, fagotimängija Bert Helsen oli tuttav Kõrvitsa loominguga ning on korduvalt esitanud Kõrvitsa sooloteost «Laul kaugele sõbrale». Läbi helilooja jõuti ka Mark Raidpere loominguni. Projekt on juba pälvinud mitmete oluliste Belgia kontserdipaikade huvi.

Helseni sõnul oli mõlemale ansamblile oluline tellida nii seadeid kui uut loomingut topelt lesthuulikuga pillidele. «Selliseid ansambli- ja sooloteoseid ei ole just palju. Kõrvitsa uudisteos aitabki seda tühimikku täita.»

Järgmised kontserdid Belgias toimuvad 4. novembril Astria oboe festivalil Vichtes ning 25. jaanuaril kultuurikeskuses het SPOOR Harelbekes. Tallinnas on võimalik uudisteost kuulata ja vaadata Tallinn Music Weekil 7. aprillil 2018.