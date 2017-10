Tallinnas esineb Bryan Ferry

Bryan Ferry on pop- ja rokkmuusika üks stiilsemaid ja omanäolisemaid lauljaid ning laulusõnade kirjutajaid. Ferry teeb iga loo mida esitab, täielikult iseenda omaks. Tema mahe ja võrgutav hääl ning hingematvalt elegantne esinemisstiil äratab terve maailma ellu, luues igast loost teatraalse vaatemängu ning saavutades täiusliku pinge rusutuse ja melodramaatilisuse vahele. Ferry viimistleb enda loomingut lõputult läbi stuudiotööde ja esinemiste, tihti kirjeldades romantika emotsionaalset teatrit eraku ja kõrvalise isiku pilgu läbi, püüdes parimal viisil kirjeldada armastust, üksindust, luksust ja eraldatust.

Olles Roxy Music asutajaliige ning peamine lugude autor, pani Ferry ise kokku iga detaili bändi imago juures - plaadiümbrisest lavakostüümideni. Muusiku enda sõnul olid juba tema kõige varasemad kirjutised ja stuudiosalvestused bändiga otsene katsetus kombineerida armastust muusika vastu koos loominguliste võimaluste ja ideedega, mida ta õppis kaunites kunstides. «Bryan Ferry ja tema kaasaegne David Bowie on mõlemad oma loomingu ja seda ümbritsevaga mõjutanud tervet põlvkonda.» (The Independent)

Bryan Ferry karjäär on olnud üliedukas nii Roxy Musicu liikmena (ansambli albumid on ühed olulisemad pop- ja rokkmuusika ajaloos) kui ka sooloartistina ning seda alates debüüt-kauamängivast «These Foolish Things» (1973). Tema hetkel uusim sooloalbum nimega «Avonmore» saabus müüki 2014. aastal.

Muusikakriitikud nimetavad Ferry esinemisi laitmatuks, kus nii pealtvaatajad kui ka nende alati elegantne muusika- ja stiiliikoon ise on äärmiselt rahul kontserdipaigas toimuva üle ning nautimas igat hetke ilusa muusika saatel.

9. oktoobril Nordea Kontserdimajas esineb Bryan Ferry koos üheksaliikmelise live-orkestriga, mille koosseisu kuuluvad kitarri-, klahvpilli-, trummi-, basskitarri-, viiuli- ja saksofonimängijad ning taustalauljad.

Tallinna kontserdi raames kõlab nii Roxy Musicu ja Bryan Ferry soololoomingu paremik, sealhulgas sellised lood nagu «Slave to Love», «Bête Noire», «Don't Stop the Dance», «Ladytron», «More Than This», «Love Is the Drug», «Avonmore», «Let's Stick Together», «Beauty Queen» jpt.