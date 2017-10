Eesti teater, mis sa teed?

«Revolutsioon» nõuab näitlejatelt meeletut füüsilist pingutust, taas kord on nad iseend ületanud. NO99 lavastus pidi loosi tahtel rääkima Eesti ajaloost aastail 1900–1910. Loomulikult võis näha lavastuses vihjeid sellele perioodile, olgu selleks siis punased kangad või uue maailma loomine läbi silla-taevakaare ehituse, kuid ennekõike oli see lavastus meie tänasest päevast.

Olles vahetult enne NO99 kodusaali esietendust elanud meediaruumis, mis näitas orkaani Irma laastamistööd, ning häirituna USA presidendi kliimasoojenemise retoorikast, nägin teatrisaalis just Irma hävingu tagajärgi – loodus on tugevam kui meie ehitatud maailm, ja NO99 enese orkaan ei jätnud teatrit siiski puutumata.

STL «Rännakud. Tõotatud maa» oli tore performance, kus võluv ja kaunilt naeratav Kadri Noormets (kunstnikunimi kadrinoormets) kütkestab publikut oma süütuse ja koketeeriva abitusega.

Lavastuste tutvustav tekst väitis, et kadrinoormets on saanud tõuke 3400 eestlase väljarännust Brasiiliasse. Lisaks lubati, et tegemist on teekonnaga keele ja kodumaa mõtteruumis. Rännakut tõesti näidati – kadrinoormets ronis papist ehitatud muljetavaldava mäe otsa ja sealt siis alla, ja nii sadu kordi (etenduse ajal pidi ka publik korraks rändama). Rännak tipnes efektse stseeniga, mäe otsast leitud paradiisiga – vanniga, kus siis kadrinoormets lõpuks rahu ja õnne leiab (või oma otsitud kodu).

See 75 minutit, mis kulus ebamugaval pingil istumiseks, endaga peeglist tõtt vaatamiseks, etendaja jälgimiseks, oli kahtlemata meeldivalt sisustatud. Ilusat inimest, kes on energiast pungil ja tahab oma asja teha, on hea (isegi puhastav) vaadata. Aga mida tahtis kunstnik öelda, mida rääkida? Oletada võiks palju, aga milleks? Sest tegelikkus on see, et kõik, mida autor tahtis öelda või ütles, jäi minu kui vaataja jaoks liialt krüpteerituks.

Kui NO99 lavastusest andis leida viiteid eelmise sajandi algusaastatele, siis «Rännakus» näha midagi, mis seostuks 1920.–1930. aastatega, on võimatu. Loomulikult võib liivakarva papiga vooderdatud ruumis (hea ja nutikas lavakujundus) näha Brasiiliat või ka Eestit… Heatahtlik vaataja näeb alati seda, mida tal kästakse/palutakse näha.

Külliki Saldre ja Jaanus Tepomees lavastuses «Rännakud. Maarjamaa laulud». / Maris Savik / Vanemuine

Vanemuise «Rännakud. Maarjamaa laulud» lavastas Tiit Palu ja eesti keelest rääkivas loos – nii vähemalt lubati – teevad kaasa Külliki Saldre, Marika Barabanštšikova, Piret Laurimaa, Tiit Palu, Merle Jääger, Margus Jaanovits, Reimo Sagor, Jaanus Tepomees ja lisaks 11 Vanemuise tantsijat.

Palu «Rännakute» algus on päris paljutõotav, elektriliine-ülikoolisambaid meenutavate sammaste all (kunstnik Silver Vahtre) kohtuvad kaks meest. Robotlikult rääkiv Tiit Palu tegelaskuju (Johannes Voldemar Veski) saab pimedas ruumis maailmalt-jumalalt (kes enda kohta ütleb, et ta on osa jõust, kes kõikjal tõstab pead, kurja kavatseb, kuid kurja saadab head) «töökäsu» anda eestlastele keel, millega saab mõelda mõeldamatust. Palu ja Reimo Sagari nauditav sõnamäng kruvib lootused üles.