Sirje Helme: hea kunsti tunneb ära

Alanud sügisel ja uuel aastal korraldatakse maailma kunstipealinnades Roomas, Pariisis, Washingtonis, Brüsselis, Moskvas, aga ka Pransusmaal Nantesʼis ja Jaapanis Okuni pühamus seitse näitust, sisuks 20. sajandi ja nüüdisaegne kunst. Just täna, reedel sõidab Sirje Helme Rooma, et teha viimased ettevalmistused Konrad Mäe suurnäituse avamiseks esmaspäeval, 9. oktoobril.

Eesti Rahva Muuseumi avamine Tartus pole Eesti Kunstimuuseumi külastatavust mõjutanud. «Kui vaatame üldist pilti Tallinnas, siis mõjutas meid Lennusadama avamine ja kindlasti mõjub järgmisel aastal Eesti Ajaloomuuseumi uue kompleksi avamine Maarjamäel. See tuleb eelkõige turistide, eriti lõbusõiduturistide arvelt, sest kuna meil pole võimalik sõita muuseumide juurde mööda Weizenbergi tänavat, tuleb teha pikk tiir üle Laagna tee, mis teeb teekonna 15–20 minutit pikemaks. Turismifirmadele tähendab see suurt aja- (s.o raha-) kaotust,» selgitab Sirje Helme, kes juhib 2009. aastast Eesti Kunstimuuseumi.

-Sirje Helme, kuidas Eesti Kunstimuuseumil läheb?

Ei julge ära sõnada, aga läheb tõusvas joones. Üha rohkem pöörame tähelepanu publikuprogrammidele, eri sihtgruppidele, haridusosakonnad otsivad uusi formaate ja tegutsemisviise. Kahtlemata kasvatab see ka publikuarvu. Eelmise aasta külastajate koguarv oli umbes 330 000 inimest. See mõjub positiivselt ka tulule.

Arvan, et meil on väga hea näituseprogramm. See tähendab, et me ei lähtu siiski vaid publikumenust, sest see ei pruugi alati tähendada kõrget, muuseumile sobivat taset, mis omakorda tähendab, et respektaablid muuseumid ei laenaks meile oma töid ning näiteks näitusi, nagu praegu Kumus avatud saksa ekspressionistid («Saksamaa metsikud. Die Brücke ja Der Blaue Reiteri ekspressionistid», avatud Kumus 14. jaanuarini – H. S.), me teha ei saaks.

Muuseum lähtub oma missioonist, mis pole ainult paberil. Näitusetegevus on ju vaid üks, kuigi kõige silmapaistvam muuseumi tegevuse osa. Enamik muuseumi tegevusest on paraku avalikkuse eest varjul. Näiteks uurimistegevus, mida nõuavad meie suured kogud, ja ka näitused, sest ilma eelneva uurimistööta ju näitusi, eriti ajaloolistest perioodidest, teha pole võimalik. Muuseum vajab ja peab ka ise kasvatama kunstiajaloolasi. Praegu on meil spetsialistidega hästi kaetud nõukogude periood, kuid puudust tunneme möödunud sajandi alguperioodi uurijatest. On oluline, et meie legendaarsele Mai Levinile järgneksid väärikad ja kõrgesti haritud järeltulijad.

-Miks peab kunstimuuseum sellega tegelema, kas see pole ülikoolide kohustus?

Eesti on nii väike, et see on meie ühine kohustus. Meie huvi on tihti pragmaatiline, sest igale näitusele eelneb kas lühem või põhjalikum uurimistöö. Kuid meie kogud on suured, selles kajastub meie kunstiajalugu ja kõik perioodid vajavad häid spetsialiste, seega katab uurimistöö palju suurema ala kui vaid meie pragmaatiline huvi näituste tegemiseks.

-Mainisite nõukogude aega. Meelelahutusmaailmas on see populaarne, kas see väljendub kuidagi näituste külastatavuses?

Stalinistlik impressionistide näitus («Romantiline ja edumeelne. Stalinistlik impressionism Baltimaade maalikunstis 1940.–1950. aastatel» 2016. aastal Kumus) oli meil tõesti väga hästi külastatud.