Ilmus valik keskaegse müstiku Bingeni Hildegardi kirju

Kirjad kajastavad Hildegardi teekonda tundmatust nunnast tunnustatud nägijaks, kelle poole pöördutakse nii isiklike muredega kui ka keeruliste teoloogiliste küsimustega. Imetluse kõrval paljastavad kirjad aga ka vastuolusid ja tagasilööke, jättes lugeja mõistatada, kas Hildegard oli pigem konservatiiv või reformaator, kaalutlev pragmaatik või leebe pühak.

«Bingeni Hildegard on üks huvitavamaid ja mõistatuslikumaid naisi, keda me keskajast tunneme. Riina Ruudu koostatud ja tõlgitud valimik Hildegardi kirjavahetusest oma kaasaegsetega annab võimaluse heita pilgu Reini sibüllina tuntud nunna mõttemaailma, lugeda tema lennukas pildikeeles ja jumaliku autoriteedi toel esitatud vaimulikke sõnumeid, kuid samas tajuda nende taga Hildegardi kui inimest, kelle sõnu ja tegusid juhtisid paratamatult ka isiklikud tunded, ajastu tõekspidamised ja sotsiaalne taust,» on raamatut iseloomustanud ajaloolane Ursula Vent.

Raamat ilmus TLÜ kirjastuse sarjas «Bibliotheca Mediaevalis».