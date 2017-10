Henrik Kalmet jättis linnateatri kohta kogu tõe rääkimata

Piret Krumm / Margus Johanson

Herakleitos ütleb, et kaks korda samasse jõkke astuda ei saa. Piret Krumm tõestas, et miks mitte ja sumas ikka samas teemas, millega ta koos Katariina Tammega juba neli aastat tagasi komöödialaval särama lõi: üksiku naise raske saatus. Paluks midagi värskemat! Kui tavalises teatrietenduses muutub hetk, kus laval olija hakkab publikuga suhtlema enamasti piinlikuks, siis stand-upi puhul on see osa žanri võludest. Publik pakkuski Krummile mitmel puhul võimalusi improviseerida, aga ta vaatas neist kangelaslikult mööda ja sõitis oma esinemise lõpuni nagu mööda rööpaid.

Tõnis Niinemets / Margus Johanson

Päikesepoiss Tõnis Niinemets seevastu näitas, mida ringreisid tema komöödiaetendusega «Homme on täna» õpetada võivad, näiteks sedasama publikuga suhtlemist. Kunagi kirjutasin, et Niinemets on värske veri, uus tuul, kes jõuab veel kaugele. Ongi jõudnud ja esines tavapärasel tugeval tasemel, aga arenguhüpet uuele levelile toimunud ei ole. Kas see on võimete piir või ideede lõppemine?

Tigran Gevorkjan / Margus Johanson

Ja nüüd tuleb raskekahurvägi: Tigran Gevorkjan. Mullu, kui ta esimest korda nii suure publiku ees Nordea laval esines, andsin maksimumpunktid ja kuulutasin võitjaks, mis siis, et suur lava teda toona kohmetuks muutis. Nii ka nüüd, õhtu kõige orgaanilisem ja säravam esineja. Naljategemiseks ei ole vaja püüdlikult Savisaart jalaga tagumikku taguda, piisab, kui ise huvitavat elu elada ja sellest meile jutustada.

Kadri-Maria Mitt / Margus Johanson

Kadri-Maria Mitti parim nali oli see, et tema ongi see Gevorkjani tüdruk-sõber, kellest eelmine esineja just jutustas. Kõik muu oli sama, mis aasta tagasi, naljad ka. Mitti esinemisstiil meenutab mõnevõrra Liisa Kruusmägi ja Janno Pikkati AW koomiksit — selline udune ja hägune, meh-tasandil naljategemine. Võib-olla on kuskil Kalamajas inimesi, kes nende üle naeravad, aga punkte siit ei tule.

Pajama Men / Margus Johanson

Õhtu teine välisesineja, USA duo Pajama Men (Shenoah Allen ja Mark Chavez) näitas hoopis teist klassi kui ülejäänud esinejad. Teravatele sõnamängudele üles ehitatud tempokas füüsiline esinemine, kategooria omaette. Kui oskad publiku kaasa tõmmata, saad väga lihtsate vahenditega veidrat nalja teha.

Mattias Naan / Margus Johanson

Mattias Naan ehk ainuke eestlane, kes vuntsid välja kannab, sarnaneb sõbrale Gevorkjanile. Teemaks samuti lihtsad olme-ja suhtejutud. Naani eripäraks on tema esinemisstiil, mis tuletab meelde mõrkjalt sametist vermuti-pohmelust. Maitse asi muidugi, aga hindan seda tunnet kõrgelt. Sedapuhku saab armeenlane kõrgemad punktid. Naani taaraprobleem jäi Süüria pagulaste mähkmetele lihtsalt alla.

Henrik Kalmet / Margus Johanson

Õhtu lõpetas Hendrik Kalmet, kes juba eelviidatud teatrinaljale kihte peale ehitades püsis oma professiooni vagude vahel. Mis elu elab töötu näitleja, kes on mutta kiskunud kohaliku teatri-Olümpose koorekihi? Publikule see üldiselt meeldis, Kalmetit kiideti siira kaasaelamisega, mitte halastusnaeruga (Jan Uuspõllu termin), nagu mõnd varasemat esinejat.