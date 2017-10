Juurikas. Viimane veerg.

Eestlaste näopildid avalikud

Kanada veebileht avalikustas eestlaste näopildid. Näopilte on võimalik vaadelda, kirjutades otsingumootorisse eestlase nime, kelle nägu soovitakse näha.

Eesti andmekaitse inspektsiooni arvates on andmebaas kokku pandud internetis leiduvatest näopiltidest. Andmekaitse inspektsioon usub, et näopilte on võimalik andmebaasist eemaldada, võttes ühendust veebilehe haldajaga. Juhul kui näopiltide avaldaja keeldub pilte algallikast maha võtmast või ei reageeri pöördumisele üldse, on võimalik nõu ja abi küsida Kanada andmekaitseasutuselt, loodab Eesti andmekaitse inspektsioon. Kui Kanada andmekaitseasutus eestlast aidata ei saa või aidata ei viitsi, siis pole midagi teha, ohkab Eesti andmekaitse inspektsioon lõpetuseks.

Mehe tagumikust ei leitud kulda

Sri Lanka lennujaamas jäi ametnikele silma mees, kes ootas pääsu lennukile ja käitus seejuures täiesti loomulikult. Lähemal uurimisel selgus, et mehe tagumikus polnud kulda.

«Mees kutsuti lisaturvakontrolli, kui märgati, et tal pole raskusi kõndimisega ja tal ei paista olevat valus,» sõnas ametivõimude esindajal Sunil Jayartne.

Hoolikal läbiotsimisel mehe tagumikust kulda ei leitud. Kullalaadungita mees üritas lennata Indiasse.

See pole paraku esimene kord sel aastal, kui midagi sellist on juhtunud. Veebruaris tabati India Hyderabati lennujaamas mees, kelle puhul tuvastas metallidetektor samuti, et tema tagumikus pole kulda.

36-aastane meeskodanik oli Indiasse saabunud Singapurist, kus turvakontrollis teda keegi kinni ei pidanud.

Analüütikute hinnangul viitavad kirjeldatud vahejuhtumid sellele, et Aasia kullavarud hakkavad lõppema.

Õlu teeb purju

Saksa teadlased avastasid, et õllejoomine tõstab tuju ning tekitab sooja ja pehmet tunnet sellepärast, et õlu teeb purju.

Väljaandes Scientific Reports ilmunud uuringus raporteeritakse, et mõnusat suminat tekitab õlles leiduv purjutegev komponent, mil nimeks alkohol. Seni arvati, et alkoholi leidub ainult viinas, konjakis, viskis, džinnis, tekiilas, likööris, nastoikas, puskaris ja teistes piiritusjookides.

Veinid, siidrid ja šampanja tekitavad Saksa teadlaste hinnangul tugevat peavalu, mistõttu nende jookide tarbimisel tuleb olla ääretult ettevaatlik.