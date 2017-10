Briti aasta läbimurde artist Ragn’N’Bone Man esineb Tallinnas

Rag’n’Bone Mani albumit «Human» on saatnud suur edu üle maailma. Tema kauamängivast sai ka selle kümnendi kiiremini müüdud meesartisti sooloalbum – avanädalal müüdi seda rohkem kui Ed Sheerani või Sam Smithi debüütplaati.

Albumi samanimeline singel on jõudnud iTunesi edetabeli esikohale enam kui neljakümnes riigis. Muusikakriitikud on nimetanud seda «tõeliseks triumfiks» ja «seismiliseks palaks» ning lisades, et «Rag’n’Bone Manile on ette määratud olema suurstaar».

Aasta alguses pälviti Rag’n’Bone Man kahe Brit Awardsi auhinnaga kategooriates «Briti aasta läbimurde artist» ning «Kriitikute valik».

Ka möödunud kontserdiaasta oli Rory jaoks väga edukas - tal õnnestus esineda üle Euroopa väljamüüdud showdega ning astuda suuremata festivalide lavalaudadele, sealhulgas Glastonburys.