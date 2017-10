Eesti ja Soome 100. sünnipäeva tähistatakse Helsingis näitusega

«Soome laht on meie elu telg, on ütelnud üks soome uurija, ja täna oleks kohane lisada: tema rannikud on peegelpildid.» Nii kirjeldas Eesti president Lennart Meri Eesti ja Soome suhteid 1995. aastal. Kakskümmend aastat hiljem käiakse Tallinnast ja Helsingist vastastikku tööl ning turistide voog linnade vahel kasvab aasta-aastalt.

Eesti ja Soome juubelisünnipäeva puhul koostatud näitus «Sild» vaatleb Eesti ja Soome vahelist suhtlust, rahvuslikku identiteeti ning iseseisvuse tähtsust tavaliste inimeste vaatevinklist.

Näituse pealkiri iseloomustab merega eraldatud ja ühendatud eestlasi ja soomlasi. Soome silla mõiste on saanud tuntuks tänu Lydia Koidula luulele. Näituse koostaja Mikko-Olavi Seppälä Helsingi ülikoolist selgitab: «Sild ühendab inimesi ja kaupu; kõike seda, mis peab Soome lahte ületama.» Tulevikus võib see sild olla tunnelikujuline ning ettekujutus kaksiklinnast muutub aina selgemaks.

Näituse kõige põnevam osa on suur Talsinki reisiterminal, mis kujutab kahe riigi vahelisi vaimseid, kultuurilisi ja majanduslikke sidemeid. Suveniirid, salakaup, fotod, lood ja filmiklipid äratavad ellu mineviku.

Kaasaegne kunst toob ajaloo kõrvale uue vaatenurga, heites pilgu lisaks praegusele hetkele ka tulevikku. Osa kuraator Veikko Halmetoja valitud foto- ja videoteostest on valminud just selle näituse tarvis. Osalevad kunstnikud Alexei Gordin, Flo Kasearu, Karel Koplimets ja Tanja Muravskaja Eestist ning Marja Helander, Johanna Ketola, Sepideh Rahaa ja Sanni Seppo Soomest.

Väljapanekut saab Helsingi Virka galeriis aadressil Pohjoisesplanadi 11-13 külastada 13. oktoobrist 2017 kuni 25. veebruarini 2018.