Loits avaldas veebis ekslusiivse kontserdi video

Intervjuus kergitab bändi liider Lembetu veidi saladuskatet kuidas video sündis, miks ja kuidas üks ajastu Loitsu jaoks läbis sai ja mis tunnetega tulevikku vaadatakse.

Loits on Sebastiani ja Dayaliga varemgi koostööd teinud. Eelmise aasta alguses ilmus ajakirja Metal Hammer ajakirjaniku Dayal Pattersoni sules raamat «Black Metal: Into The Abyss», millest leiate Loitsule pühendatud peatüki. Sebastain Dörner aga külastas kaameraga veebruaris klubis Tapper toimunud festivali «Howls Of Winter», mille tulemusena valmis kohalikku black metal elu tutvustav lühifilm «Tallinn Under The Horns – A Journey To The «Other» Estonia».