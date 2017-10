Kumus jõuab ekraanile film erakordsest tantsijast

Tänavu ühel USA tuntumal, Tribeca filmifestivalil kolm auhinda võitnud linateos, mille autoriks on Elvira Lind, jälgib ühe iseteadliku naiskunstniku eneseotsinguid, suhestumist ümbritseva maailma ja oma lähedastega, inspiratsiooniallikaid. Tulemus on midagi palju enamat tantsuspetsiifilisest dokumentalistikast – tänapäeva naise sõltumatu eneseväljenduse manifestatsioon.

«Me andsime sellele filmile kõik kolm auhinda. Kui neid oleks olnud veel kolm, oleksime need ikka «Bobbi Jene'ile» andnud,» kuulutas äsja sotsiaalmeedias Tribeca festivalil žüriisse kuulunud dokumentalist Alma Har’el. «Iga naine, iga kunstnik, kõik need, kes armastavad elu, tantsu ja eneseväljendust, peaksid seda filmi nägema!»

Paar aastat tagasi Šoti Balleti juhtsolisti kohalt lahkunud ja vabakutselise tantsija ning koreograafi karjääri alustanud Eve Mutso soovitab «Bobbi Jene'i» neile, kes hindavad üldisemalt kunstnikuks ja inimeseks olemise lugusid.

«See, mida me näeme Bobbi Jene Smithi elust väljaspool lava, on ülimalt inimlik, isegi tavaline. Väljakutsed ja valikud, pidev tasakaalu otsimine – me kõik tunneme end siin ära. Ent laval tegeleb ta äärmusliku füüsilise ja vaimse keskendumise ja selle tulemustega… mis juhtub siis, kui sa tantsid ennast seisundisse, kus ei jää üle muud, kui sellele alistuda? Siis vist algabki reaalsus, elu. Hetk, kuhu ilma raske ja teadliku teekonnata on võimatu jõuda,» ütles ta.

Täna, 11. oktoobril kell 18 Kumu auditooriumis aset leidva seansi juhatab sisse tantsu-uurija ja õppejõud Heili Einasto. Sissepääs on tasuta.

Seanss kuulub kultuuriteemalistele filmidele pühendatud dokumentaalfilmide sarja Kumu Dokumentaal, mida korraldavad Kumu ja PÖFF.