Ansambel Kurjam avaldas uue albumi «Surm tappis ära»

Album on salvestatud selle aasta alguses Tartus Clockworki stuudios. Sellel leiduvatest paladest on «Kübermunk» maailma esimene Auto-Tunega tehtud punklugu ja «Vanad võlad» räägib mehest, kellel on juba 15 aastat väga kõvad maksehäired ja kelle viimane õlekõrs on tagatiseta SMS-laen.

«Surm tappis ära»: