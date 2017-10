PÖFF kuulutas välja 18 võistlusfilmi

Programm on žanriliselt mitmekesine, ulatudes draamast thrillerini ja komöödiast õudusfilmini.

PÖFFi juhi Tiina Loki sõnul on tegu tugevate autorifilmidega. «See väga eripalgeline valik võib esile kutsuda vastakaid arvamusi, aga autorifilm peabki seda tegema – tekitama vaidlusi ja küsimusi,» ütles PÖFFi juht Tiina Lokk.

Enimesindatud maailmajagu võistluskavas on Euroopa kaheksa filmiga, seitse filmi on pärit Aasiast ja kolm Ameerikast. Eksootikat lisavad sellised riigid nagu Colombia, India ja Kõrgõzstan. Üle kolme aasta võistleb peaauhinnale ka Eesti film, Sulev Keeduse «Mehetapja / Süütu / Vari». Samuti on Eesti kaastootjaks soomlase AJ Annila filmile «Igitee».

Noorim lavastaja on 35-aastane šveitslanna Christine Repond («Vaakum»), vanim 66-aastane iraanlane Fereydoun Jeyrani («Lämbumine»). Naislavastajaid on kokku kolm: peale Christine Repondi veel itaallanna Paola Randi («Väike Tito») ja türklanna Pelin Esmer («Midagi kasulikku»).

Lavastajatest kõige rohkem rahvusvahelist tuntust on kogunud itaallane Pasquale Scimeca («Pall») ja katalaan Marc Recha («Vaba elu»), kelle varasemaid filme on näidatud Veneetsias, Cannes´is, Torontos, Locarnos ja teistel nimekatel festivalidel.

PÖFF leiab tänavu aset 17. novembrist 3. detsembrini.

«Värav» (Ukraina)

Brama

Režissöör Volodõmõr Tõhhõi

Maailma esilinastus

Vanaema Prisja, tema tütar Slava ja tütrepoeg Vovtšõk elavad oma igapäevast elu jumalast hüljatud Tšornobõli keelutsoonis, kus võib kohata ainult metsloomi, russalkasid ja stalkereid. See on maailm, kus segunevad müütiline ja reaalne. Pavlo Arje populaarsel näitemängul põhinev film on mõistujutt Ukraina riigist, mis pole Tšernobõli katastroofile järgnenud impeeriumi lagunemise segadusest ja moraalsest laostumisest siiani välja tulnud.



«Allakäigu lapsed» (Iisrael)

Children of the Fall

Režissöör Eitan Gafny

Maailma esilinastus

1970ndate alguses saabub Iisraeli oma juudi juuri avastama nooruke ameeriklanna Rachel. Temast saab kibbutzi vabatahtlik. Eitan Gafny kasutab leidlikult populaarset meelelahutuslikku žanrit koos kõigi selle stampidega, et öelda midagi väga olulist oma maa ühiskonna ja selles valitseva sallimatuse, ksenofoobia kohta. Tugeva sotsiaalkriitilise alltekstiga film osutab sügavatele haavadele ja vastuoludele juudiriigi rahva teadvuses.

«Ja enam surm ei valitse siis» (USA)

Dominion

Režissöör Steven Bernstein

Rahvusvaheline esilinastus

See oli vist Toomas Raudam, kes kirjutas, et Dylan Thomas suri murtud südamesse ja räsitud hinge? Steven Bernsteini film ei jäta mingit kahtlust, et see võiks teistmoodi olla. See on lugu maailma luulekunsti tõelise rokkstaari viimastest elupäevadest – peamiselt tollest kurikuulsast 1953. aasta 3. novembrist, kui parasjagu turneel viibiv Thomas end New Yorgis White Horse Tavernis koomasse joob, teatades visalt elava legendi järgi pärast 18. viskiklaasi tühjendamist, et see on vist rekord. Rohke luulega pikitud linateoses mängib teravmeelseid repliike ja filosoofilisi mõtteterasid pilduvat Thomast teine waleslane, Rhys Ifans, ja see on vaieldamatult suurroll.

«Pall» (Itaalia)

Balon

Režissöör Pasquale Scimeca

Maailma esilinastus

Kui keegi väidab, et need, kes iga hinna eest üle Vahemere Euroopasse üritavad jõuda, on kõigest majanduspagulased, mitte sõjakoleduste ja vägivalla eest põgenejad, vaadaku seda filmi. Tõsielusündmustel põhinev lugu jutustab õest ja vennast, kellel tuleb taluda kõige uskumatumat ülekohust, enne kui neile terendab pisuke lootuskiir. See ei ole film immigrantidest. See on lugu tänapäeva Aafrikast.