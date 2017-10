Eesti Kultuurkapital toetab EMTA saali ehitust 5 miljoniga

«See on tõesti oluline sündmus. Noored muusikud ja näitlejad väärivad seda võimalust ja uus maailmatasemel kontserdisaal on kingitus meile kõigile. EMTA hoone on olnud alates 1996. aastast riiklikult tähtsate kultuuriobjektide nimistus, millesse kuulusid ka KUMU ja Eesti Rahva Muuseumi hooned. 12. oktoobril sõlmitud lepingu allkirjastamisega saab ehitus hoo sisse ja täidetakse rohkem kui 20 aastat vana lubadus,» rõõmustas Kultuurkapitali juhataja Kertu Saks.

Eesti Kultuurkapital annab EMTA saalikompleksi ehituseks 5 miljonit eurot. Vahendeid saadi ka valitsuse ASTRA investeeringute programmist. EMTA hoone esimene järk valmis 1999. aastal, kuid saalikompleksi ehitus jäi toona pooleli.

Uues saalikompleksis saavad akadeemia tudengid võimaluse harjutada laval suure saali akustikaga ja töötada juba õpingute ajal tingimustes, mis neid tulevikus ees ootavad. Samas kompleksis kontserdisaal ja black box soodustab ka muusika- ja teatritudengite koostööd ning võimaldab kutsuda oma ala tippe andma meistrikursuseid või kontserte. Saale hakkavad kasutama ka loodava Tallinna muusika- ja balletikooli õpilased ja seega kujuneb EMTA teatrisaalist kõigi etenduskunstidega tegelevate Eesti ülikoolide keskne õppelava.

Tallinna kesklinna loodav uus, pea 500 istekohaga kontserdisaal rikastab oluliselt Eesti muusikaelu. EMTA kontserdisaal sobib igasuguse klassikalise muusika, aga ka muude muusikastiilide esitamiseks. Uus saal kasvatab kontsertide ja etenduste hulka, suurendab publiku arvu ja aitab EMTA-l kujuneda atraktiivseks haridus- ja kultuurikeskuseks.