Graude kräu

Kontseptsioon on ülimalt lihtne ja omamoodi punk: kuraator Jan Grau, kunstnik ja koos Marian Kivilaga inimene galerii «Avangard» taga, on interneti kaudu kauem kui aasta taga otsinud kunstnikke üle maailma, kelle perekonnanimi on Grau nagu temalgi, ja nendega suhelnud. Loodi isegi vastav Facebooki grupp.

Neid Grau-nimelisi kunstnikke on näitusel väljas kakskümmend viis – täpsemalt on eksponeeritud kuueteistkümne kunstniku reaalsed teosed. Neid toetavad stiilselt kujundatud planšetid, mis tutvustavad peale eksponeeritud kunstnike veel üheksa Grau loomingut portfooliotena. Siinkohal komplimendid näituse graafilisele disainerile Indrek Aijale!

Kuna osalejaid on nii Euroopast kui ka Põhja- ja Lõuna-Ameerikast, on Pärnu Linnagaleriis valitsev pilt sõna otseses mõttes kirju, moodustades samas tasakaalustatud terviku. On esindatud äärmused: ameeriklanna Janis Grau akvarellis maalitud pisikesed postkaardid õige natuke Georgia OʼKeeffeʼi meenutavate lilledega ja Kataloonia esimene feministina tõlgendatav kontseptuaalse kunstniku ja sellisena väga tuntud Elulalia Grau videoinstallatsioon.

On noor sakslane Cornelius Grau oma lõbusate naiivpopilike puuskulptuuridega ning ameeriklane Arthur Grau, kelle looming on üldiselt nii kontseptuaalne, et koosneb näiteks meilivahetusest Forbesi maailma rikkaimate nimekirjas olevate inimestega.

«Halli varjunditel» on tal väljas stiilsed mustvalged fotod… inimeste hingeõhust. On veel tuntud kontseptualiste, näiteks argentiinlane Ruben Grau oma naelteinstallatsiooniga. Mis ei takista näituse kuraatorit samas ühe Grau-nimelise disaineri riidepuud välja panemast. Aga on ka täitsa traditsioonilist pisiplastikat, nagu USA Patty Grau pronksskulptuurid, mida ei sega kõrvalsaalis eksponeeritud eksperimentaalne helikunst (Mathieu Grau Prantsusmaalt/Andorrast). Mingi varjatud absurditunnetus saadab kogu väljapanekut halli varjuna.

Idee teha näitus kunstnikest, keda ühendab vaid sama perekonnanimi, on esmapilgul lihtsalt üks lähenemine teiste hulgas, aga hetk hiljem tundub siiski üle võlli jabur ning vihjab, et hea maitse piiri võivad ületada ka ideed. Ka ideed võivad vaid asjatundlikule pilgule selgesti eristuvalt olla kas kitš või camp.

See väikese eelarvega, kuid ilmselgelt suure lõbuga tehtud näitus mõjub ühtaegu nii kuraatorinäituse paroodiana kui ka iroonilise kommentaarina nii mõnelegi aktuaalsele ühiskondlikule probleemile. Üks selliseid on kahtlemata korruptsioon, milles Eesti kunstimaailm on viimastel aastatel ülejäänud sootsiumile kiiresti järele jõudnud.

Üks viis, kuidas korruptsiooni rahvusvahelise indeksi jaoks mõõdetakse, on sugulaste arv, kes töötavad ühes riiklikus ettevõttes. Ühiskondades, kus on rohkem ametlikke abielusid ning naine võtab abielludes mehe nime, on seda teha äärmiselt lihtne, tarvitseb vaid samasuguseid perekonnanimesid kokku lugedes.

Eestis, kus traditsiooniline abielu hakkab populaarsust kaotamas, eelistatakse elukaaslust ning üle poolte laste sünnib väljaspool ametlikku kooselu, on sugulussidemete tuvastamine väljastpoolt juba peaaegu võimatu. Selleks et teada inimeste eraelulisi sidemeid, mis võivad laieneda ka professionaalsele väljale, peab Eestis olema tõeline insaider.

Näitusel osalevad Graud ei ole suure tõenäosusega omavahel kuigi lähedalt sugulased. See perekonnanimi on peamiselt pärit Saksamaalt ning jidišikeelsetest juudi kogukondadest, kus sõna Grau tähendab halli, aga ka ajaloolistelt Kataloonia ja Hispaania aladelt.

Varsti lisandub aga kunstnikest Graudele ka kunstiteadlane Grau. Nimelt tegi kuraator Jan Grau oma elukaaslasele ja koostööpartnerile Marian Kivilale näituse avamisel otse telekaamerate ja fotoaparaatide ees abieluettepaneku. Loomulikult sobis see ühtaegu nii seebiooperlik kui ka elu ja kunsti piire segav kontseptuaalne žest näitusega nagu valatult.

**

«Halli varjundid / Shades of Grau»

Pärnu Linnagaleriis raekojas kuni 11.11.2017

Kuraator: Jan Grau