Juurikas. Kaljulaidi postmark on suur hitt!

Euroopa margikogujate hulgas on Kaljulaidi mark tõeline hitt! Juba hommikul kogunesid postkontorite uste taha poolekilomeetrised järjekorrad. Margid läksid nagu soojad saiad. Esimesed õnnelikud, kes said marki pintsettide vahele võtta ja lakkuda, olid nagu arust ära.

Juhtivate margikriitikute arvates on Kaljulaidi mark absoluutne klassika, nagu seda on Suurbritannia postmargid kuninganna Victoria pildiga ja Saksa margid Adolf Hitleri pildiga.

Kiidusõnu on leidnud ka Kaljulaidi margi tagaküljel olev seakoodist ja harjastest keedetud rammus liim, mis on toitev ning sobib hästi puljongikeetmiseks. Mõne margigurmaani arvates on see siiski liialt traditsiooniline. Leitakse, et oleks tulnud mõelda ka veganitele ning teha neile oma mark ravikanepiliimi või mahe­sojaliimiga.

Frankfurter Allgemeine filateeliatoimetus leidis, et presidendi margil oleks võinud olla kelmikam, maasika- või vaarikamaitseline liim. Postmarkide suureks sihtrühmaks on teadupärast just nooremad filatelistid, kes eelistavad magusaid ja eksootilisi liime, nagu pińa-colada, coca-cola, maasikas, kiivi, banaan jne.

Corriere della Sera väga autoriteetne kuulsatest filatelistidest koosnev kolleegium leiab, et miks ei oleks võinud margil olla diskeetselt esitatud ka presidendi abikaasa, vana luuraja Maksimovski. Näiteks kusagil serva peal või konspiratsiooni mõttes koguni vesitrükis ja tagaküljel. Üldiselt leiti siiski, et mark on tõeline klassika ka ilma luuraja pildita.

Svenska Dagbladeti väitel on aga liim liiga kleepuv. Kui marki lakkuda, ei tule see enam keele küljest lahti. Ajakirjanik pajatab dramaatilise, kuid väheusutava loo, kuidas tal tuli margist lahtisaamiseks traumapunkti pöörduda, kus üheksa arsti pidid saagide ja tangidega kolm tundi mässama, et marki keele otsast lahti saada.