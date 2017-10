Juurikas. Metsameeste suur kultuurimure

Engelbert Kirves: Eelmisel nädalal saatsime kultuuriministrile 44 puuraiduri allkirjaga petitsiooni, milles nõuti Eesti kultuuri viivitamatut päästmist.

Ivar-Gunnar Saag: Kahjuks ei pälvinud meie aktsioon avalikkuses mingit tähelepanu. Kultuurileht Sirp pühendas külmkapiskandaalile kaheksa lehekülge, aga metsameeste suurest kultuurimurest polnud lehes sõnagi.

Priit Puukoristaja: See kõnekas fakt peegeldab kultuuriajakirjanduse üldist allakäiku. Ei pea olema Tartu ülikooli õppejõud, et nii lihtsast asjast aru saada.

Ivar-Gunnar Saag: Kultuuriajakirjandusse on ilmunud lood, mida ei ole võimalik žanriliselt kuhugi liigendada. Need on lihtsalt tekstid, hunnik paberile visatud sõnu ja mõtteid. Meediateoreetik Tiit Hennoste on öelnud, et need tekstid venivad nagu amööbid. Olen hää Hennoste arvamusega sajaprotsendiliselt nõus. Sääraseid tekste lugedes tabab mind soov haarata kirve järele.

Engelbert Kirves: Suurt osa kultuuriajakirjandust valitseb tapeeditootmine. Kahjuks on liiga tihti segi läinud kaks asja: pikkus ja sisukus.

Ivar-Gunnar Saag: Kui ma loen kultuuriajakirjanduse tekste, siis tegutseb neis «võõras sõna». See tõstab kirjutaja otsekui peenele postmodernistlikule mäele. Suur osa neist tekstidest on lihtsalt referaadid. Liiga tihti tahaks kirjutajalt küsida, kas oma mõtteid ka on? Muide, need tekstid räägivad enamasti filosoofiast. Nende kirjutajad tahavad hirmsasti olla filosoofia toatüdrukud, aga mitte Genet’ moodi.

Engelbert Kirves: Revolutsiooniline aeg teeb alati küsitavaks selle, kus on kunsti piirid. Kunst saab olla vaid see, mille kohta on öeldud, et see on kunst. Kes ütleb, ET SEE on kunst?

Priit Puukoristaja: Kultuurimeedia peaks inimesele meelde tuletama sedasama, mida tuletas meelde Gustav Suits 1905. aasta revolutsioonivõitluse päevil: kultuuri ülesanne on meelde tuletada, et inimene ei ela mitte üksnes leivast. Aga usu kinnitamine ei ole igaühe võimuses. See vajab karismaatilisi juhte. Võib ju väita, et Suitsude aeg on läbi. Universaalsed humanitaarid on ammu surnud.

Ivar-Gunnar Saag: Kui nii, siis tuleb leida uued. Need, kes suudavad kanda seda rolli. Ilma ei saa.

Engelbert Kirves: Rääkides filmikriitikast, siis filmikriitika allakäigus on süüdi filmikriitikud ise, kes ei süvene ega viitsi tööd teha.

Priit Puukoristaja: Sedasama võib öelda kirjanduskriitikute kohta.

Ivar-Gunnar Saag: Ega muusika- ja kunstikriitikud ka väga virgad töömesilased ei ole.

Engelbert Kirves: Vaatame tõele näkku: filmikriitika kultuuriline tähtsus, prestiižist rääkimata, hakkas hajuma umbes siis, kui Harry Knowlesil tuli pähe mõte teha algust oma veebilehega.

Priit Puukoristaja: Uut tüüpi filmikirjutisi iseloomustab suhtumine «kui film pole veel esilinastunud, kohtleme seda kui kõigi aegade parimat linateost». Mõni ime, et kriitikud hakkasid üle jala laskma.

Ivar-Gunnar Saag: Tänapäeva filmikriitikutele ei meeldi massist erineda. Mistõttu enamik neist kontrollib enne üle ametliku konsensuse ja kirjutab alles seejärel oma arvustuse. Ei pea olema semiootik või filmifriik, et nii lihtsast asjast aru saada.