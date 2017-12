Eestis tuleb esmaettekandele barokiajastu suurvorm

28. detsembril Tartu Jaani kirikus enneolematu sündmusena nautida unustatud barokiaja suurvormi, Heinrich Ignaz Franz von Biberi suurteose «Missa Bruxellensis» ehk «Brüsseli missa» esmaettekandeid Eestis. Seda erakordse koosseisuga uhket teost on kogu maailmaski väga vähe ette kantud.

«Missa Bruxellensis» on teos, mille autorluse tuvastamise lugu on lausa kriminaalromaani vääriline. 1694-1704 kirjutatud missa lebas ligi kolm sajandit unustatuna ja hoopis teisele heliloojale omistatuna Brüsseli arhiivides.

Maria Mölder kirjutab: «On kaks missat, mille tuvastamine just Biberi teostena on olnud tohutult pikk ja põnev teekond ning meenutanud suisa keerulist detektiivitööd. Nii «Missa Salisburgensis» kui ka «Missa Bruxellensis» oleksid vabalt võinud vajuda ajaloo prügikasti või mitte kunagi saada tuntuks õige autori nime all. Salzburgi katedraali koormeister 19. sajandi lõpus leidis üsna juhuslikult «Missa Salisburgensise» partiid sealsest toidupoest: poodnik pakkis noodipaberisse köögivilju. Kaua peeti teost Orazio Benevoli (1605–1672) loominguks, see arvati olevat kirjutatud 1628. aasta teenistuseks Salzburgi katedraalis.»

Sealt edasi järgnes taas pikk vaikus ning alles 20. sajandi lõpus suudeti muusikalise käekirja võrdlustega ning käsikirjade omaaegse kopeerija ja kasutatud paberi vesimärkide päritolu uurides tuvastada, et mõlemad missad on kirjutanud siiski saksa helilooja Biber.

Teost esitab Corelli Barokkorkester ajastu pillidel, esinevad Pirjo Jonas ja Maria Listra (sopranid), Tuuri Dede (metsosopran), Ivo Posti (kontratenor), Anto Õnnis ja Rasmus Kull (tenorid), Tamar Nugis ja Uku Joller (bassid). Dirigent Martin Sildos

Festival jätkub kohe pärast pühi üle 10-aastase traditsiooniga aastalõpu suurkontsertidega 28.-29. detsembril Tartu ja Tallinna Jaani kirikutes. Lõppkontserdid tähistavad pika pühadeaja lõppu kolmekuningapäeval, 5.-6. jaanuaril Tallinna Õpetajate majas ja Sangaste lossis. Mõnusad salongiõhtud toovad publiku ette kolm aastat tagasi Corelli jõulufestivalil esmakordselt avaliku kontserdi andnud ja sestpeale jätkuvalt särava tähe klassikataevas, kuuest noorest tipptšellistist koosneva ansambli Estonian Cello Ensemble.