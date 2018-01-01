Need on Rahva Raamatu 100 müübikut

Rahva Raamatu 2017. aasta müügitabeli kolm kõige populaarsemat raamatut on Indrek Hargla «Apteeker Melchior ja Gotlandi kurat», Aleksandr Šepsi «Meedium. Otsides elu mõtet» ja Mihkel Raua «Eestlase käsiraamat. 100 asja, mida õige eestlane teeb».
Eelmise aasta kõige müüduimad lasteraamatud olid Antoine De Saint-Exupery «Väike prints», Eno Raua «Sipsik» ning Mare Müürsepa ja Heli Lukneri «Füübits». Saja enim müüdud raamatu seas oli silmapaistvaimailt esindatud just lastekirjandus.
2016. aasta hittraamat, Rene Bürklandi «Tark tee terviseni», müüs ka sellel aastal hästi ning raamatu võib leida 29. kohalt. Lisaks Indrek Harglale ja Mihkel Rauale on rohkem kui ühe teosega müügitopi jõudnud eesti autorid Andrus Kivirähk, Eno Raud, Jaak Juske, Jesper Parve, Piret Raud, Vladislav Koržets ning eesti juurtega smuutiraamatute autor Eliq Maranik.
Järgnevad edetabelid on koostatud Rahva Raamatu kaupluste, raamatukogude, erinevate jaekettide (Selver, Prisma, Rimi, Maxima, Coop jt) müügile tuginedes, mis annab kõige selgema ülevaate ja täpsema raamatumüügiedetabeli Eestis.
2017 RAAMATUMÜÜGI TOP 100
1. INDREK HARGLA „APTEEKER MELCHIOR JA GOTLANDI KURAT“
2. ALEKSANDR ŠEPS „MEEDIUM. OTSIDES ELU MÕTET“
3. MIHKEL RAUD „EESTLASE KÄSIRAAMAT. 100 ASJA, MIDA ÕIGE EESTLANE TEEB“
4. VALDUR MIKITA „KUKESEENE KUULAMISE KUNST“
5. HELEN SULG, KALLE MUULI „REKETIGA TÜDRUK. KAIA KANEPI TEEKOND AMEERIKA MÄGEDEL“
6. JESPER PARVE „MEES. OTSE JA AUSALT“
7. ANTOINE DE SAINT-EXUPERY „VÄIKE PRINTS“
8. LIIS ORAV „TOIDA OMA TERVIST“
9. TOOMAS SULLING „SÜDAMEGA SÜDAMEST“
10. ENO RAUD „SIPSIK“
11. HEIKI PÄRDI „EESTI ARGIELU. TEEKOND MOODSASSE MAAILMA“
12. MARILYN KERRO „SAATUSE PEEGELPILT“
13. MARE MÜÜRSEPP, HELI LUKNER „FÜÜBITS. TEADUSE JA TEHNIKA ESIMENE LUGEMIK HUVILISELE LAPSELE“
14. J. K. ROWLING, JOHN TIFFANY, JACK THORNE „HARRY POTTER JA ÄRANEETUD LAPS. I JA II OSA“
15. TIIT PRUULI „MINU MAAILM. ROMANTIKU(TE) HEITLUSED“
16. JAAN ARU „AJUST JA ARUST. UNEST, TEADVUSEST, TEHISINTELLEKTI“
17. TÕNU ÕNNEPALU „VALEDE KATALOOG / INGLISE AED“
18. DAVID LAGERCRANTZ „MEES, KES OTSIS OMA VARJU“
19. SIMON SEBAG MONTEFIORE „ROMANOVID. 1613-1918“
20. LILIAN KIVI, HELJO MÄND, MILVI ROOSLEHT „KARU-AABITS“
21. MARTIN WIDMARK „LASSEMAIA DETEKTIIVIBÜROO. SÜNNIPÄEVAMÕISTATUS“
22. JAAK JUSKE „SADA PÕNEVAT LUGU EESTI VABARIIGIST“
23. ELIQ MARANIK “TERVISESMUUTID“
24. MART JUUR „IFF. SUUR LOTERII“
25. OLAV OSOLIN „NEED NÄOD KÕLAVAD TUTTAVALT“
26. MIHKEL MUTT „EESTI ÜMBERLÕIKAJA“
27. VOLDEMAR VEEDAM, CARL B WALL „PURJETAMINE VABADUSSE. EESTLASTE USKUMATU MERERETK ÜLE ATLANDI“
28. SILVI VÄLJAL „JUSSIKESE SEITSE SÕPRA“
29. RENE BÜRKLAND „TARK TEE TERVISENI“
30. MARTIN WIDMARK „LASSEMAIA DETEKTIIVIBÜROO. JALGRATTAMÕISTATUS“
31. ILMAR TOMUSK „ISAMOODI UNEJUTUD“
32. LEO KUNNAS „SÕDA 2023. TAAVET. KOLJAT“
33. THORBJORN EGNER „SÖÖBIK JA PISIK“
34. W. BRUCE CAMERON „KOERA ELU MÕTE“
35. MARTIN WIDMARK “LASSEMAIA DETEKTIIVIBÜROO. UJULAMÕISTATUS“
36. MART LAAR „EESTI SUURED ARMASTUSLOOD“
37. VENNAD GRIMMID “KÕIGE ILUSAMAD MUINASJUTUD“
38. MIHKEL RAUD „KUS MA OLEN JA KUIDAS SINA VÕID PALJU KAUGEMALE JÕUDA“
39. MIKA KERÄNEN „FANTOOMRATTUR“
40. RIINA RAUDSIK „ENERGIAKRIIS. KEHA HÄIREKELL“
41. ANU PAHKA, GRETA KAUPMEES „PILK ŠAMAANI MAAILMA. RITUAALID, LOITSUD, TAIMEMAAGIA TERVENDAMISEKS JA ÕNNELIKUMA ELU ELAMISEKS“
42. VLADISLAV KORŽETS „LAULUD VÕI NII“
43. NORMAN OHLER „PATSIENT A. UIMASTID KOLMANDAS REICHIS“
44. EVA PÄRTEL „NOSTALGILISED TORDID JA KOOGID“
45. RONALD L. BONEWITZ, LILIAN VERNER-BONDS „KUIDAS KASUTADA PENDLIT“
46. MARTIN WIDMARK „LASSEMAIA DETEKTIIVIBÜROO. TULETÕRJEMÕISTATUS“
47. MARGIT PRANTSUS „MINU IISRAEL. KUIDAS TÕLKIDA SABATIT“
48. ELLEN NIIT „TRIINU JA TAAVI LOOD“
49. IGOR VOLKE „TÄIENDATUD UFOPÄEVIKUD“
50. MARTIN WIDMARK „LASSEMAIA DETEKTIIVIBÜROO. SUVERAAMAT“
51. FRANCESCA SIMON“HIRMSA HENRY JÕULUMÜRGEL“
52. PIRET RAUD „KÕIK MINU SUGULASED“
53. VLADISLAV KORZETS, KAAREL KORŽETS „KORŽETSI SUUR KALARAAMAT“
54. PIRET RAUD „TOBIAS JA TEINE B“
55. HENDRIK RELVE „KIVIAJA PUUDUTUS. RETK HARULDASE LOODUSRAHVA JUURDE“
56. MARGUS KARU „HOBUNE HENRY UNENÄGU“
57. KATRIN PAUTS „ÖÖMEES“
58. FRANCESCA SIMON „HIRMSA HENRY KUMMITUSMAJA“
59. PEETER ERNITS „VIIMANE RÜÜTEL. ARNOLD RÜÜTLI JÄLJED EESTI PINNAL“
60. FRANCESCA SIMON „HIRMUS HENRY RÖÖVIB PANKA“
61. ENO RAUD „PEEP JA SÕNAD“
62. CARLA BARDI, RACHEL LANE „ŠOKOLAAD. 50 HÕRGUTAVAT RETSEPTI“
63. JAAK JUSKE „SADA PÕNEVAT LUGU TALLINNAST“
64. UUS MAAILMA ATLAS
65. LOONE OTS „KUULSAD JA NALJAKAD EESTLASED. 250 TÕESTISÜNDINUD LUGU“
66. LARS KEPLER „KÜÜLIKUKÜTT“
67. FRANCESCA SIMON „HIRMUS HENRY SAAB RUTTU RIKKAKS“
68. VAHUR AFANASJEV „SERAFIMA JA BOGDAN“
69. URMAS VADI „NEVERLAND“
70. SEPPO ZETTERBERG „MAAILMA AJALUGU“
71. JAAK ROOSAARE „AKTSIATEGA RIKKAKS SAAMISE ÕPIK“
72. BOBBIE PEERS „LÜRIIDIUMIVARAS“
73. J. M. CLEMENTS „VIIKINGID“
74. JEROME K. JEROME „KOLM MEEST PAADIS (KOERAST RÄÄKIMATA)“
75. MARIKA MÄGI „VIIKINGIAEGNE EESTI. MAA, ASJAD JA INIMESED AJASTU RISTTUULTES“
76. KRISTIINA EHIN „KOHTUMISED“
77. ANDRUS KIVIRÄHK „REHEPAPP“
78. GIULIA ENDERS „VÕLUV SOOLESTIK. KOGU TÕDE ÜHE ALAHINNATUD ELUNDI KOHTA“
79. NICHOLA FLETCHER „SUUR LIHA KOKARAAMAT. JAOTUSTÜKID, TÖÖVÕTTED, ÜLE 300 RETSEPTI“
80. RUPI KAUR „MILK AND HONEY“
81. ELIQ MARANIK „TERVISESMUUTID“
82. MARIA TREBEN „TERVIS JUMALA APTEEGIST“
83. ALEX LEPAJÕE „PÕGENEMINE I OSA“
84. KEITI VILMS “@KEITIVILMS“
85. FRANCESCA SIMON „HIRMSA HENRY HAISUPOMM“
86. RAIT AVESTIK „AARNE ÜKSKÜLA“
87. FRANCESCA SIMON „HIRMSA HENRY KÄTTEMAKS“
88. INDREK HARGLA „MERIVÄLJA“
89. VOLDEMAR KUSLAP „JALUTUSKÄIGUD EESTI KALMISTUTEL“
90. RHONDA BYRNE „KANGELANE“
91. SYLVIA WINNEWISSER „KUU FAASID“
92. „MAŠA JA KARU. OOTAMATU KÜLALINE“
93. JOHN GOTTMAN, JULIE SCHWARTZ GOTTMAN „MIDA NAISED TAHAVAD. KÄSIRAAMAT MEESTELE“
94. ANDRUS KIVIRÄHK „KAKA JA KEVAD“
95. EESTI VABARIIK 100
96. WOLFGANG HENSEL “RAVIMTAIMEDE VÄIKE VÄLIMÄÄRAJA. RAVIMTAIMED LOODUSES, PAGIS, AIAS“
97. GEORGE R.R. MARTIN „TANTS LOHEDEGA V OSA 2. RAAMAT“
98. JESPER PARVE „MINU BALI. OMA VÄE OTSINGUL“
99. MART KADASTIK „LUIKEDE JÄRV“
100. HELE-MAI ALAMAA, MERLE LIIVAK „LASE MIND KÖÖKI!“
E-raamatute TOP 10
1 CLARE MACKINTOSH „MA LASEN SUL MINNA“
2 DAVID LAGERCRANTZ „MEES, KES OTSIS OMA VARJU“
3 CLARE MACKINTOSH „MA NÄEN SIND“
4 MIHKEL MUTT „MÕTTTED“
5 JOE CAWLEY „TENERIFE PIHTIMUSED“
6 COLIN DEXTER „KOLMANDA MIILI SALADUS“
7 KATE KESSLER „KÜLL HUNT HUNTI TUNNEB...“
8 FIONA BARTON „LESK“
9 VICTORIA HISLOP „SAAR“
10 TIIT PRUULI „MINU MAAILM. ROMANTIKU(TE) HEITLUSED“
MUUSIKA TOP 10
1 JAAK JOALA & RADAR - MINU ELU (2017) CD
2 JAAK JOALA - ALLES EILE (2017) CD
3 RAHVABÄND 2017 CD
4 IVO LINNA - IFF. SUUR LOTERII (2017) CD
5 MUINASLUGU SINILINNUST (2016) CD
6 NAISED KÖÖGIS - SEE TANTSUSAAL ON NUGADEGA KAETUD
7 TRAD.ATTACK! - KULLAKARVA (2017) CD
8 KARL-ERIK TAUKAR - KAKS (2016) CD
9 JAAK JOALA - UNUSTUSE JÕEL (2016) CD
10 JAAK JOALA - SUVEÖÖ (2016) CD
Lauamängude TOP 10
1 5 SEKUNDIT
2 SCRABBLE
3 5 SEKUNDIT JUUNIOR
4 YATZY
5 KES LEIAB ESIMESENA?
6 LAEVADE POMMITAMINE
7 MEES, KES TEADIS USSISÕNU
8 DIXIT
9 RORY JUTUTÄRINGUD (RORY'S STORY CUBES)
10 ELEKTROONILINE MONOPOLY (PANGAKAARDIGA)
Filmide TOP 10
1 MINA JÄÄN. XII NOORTE LAULU- JA TANTSUPIDU DVD
2 RUJA. EESTI MULD JA EESTI RUJA (3 DVD)
3 1944 (2015) DVD
4 SANGARID DVD
5 TROLLID / TROLLS (2016) DVD
6 LEMMIKLOOMADE SALAJANE ELU
7 LAULA / SING (2016) DVD
8 VEHKLEJA (2015) DVD
9 SUUR MAALRITÖÖ DVD+CD
10 PÄEVAD, MIS AJASID SEGADUSSE (2016) DVD
- Antoine de Saint-Exupéry
- apteeker melchior
- elu mõte
- Eno Raud
- Mihkel Mutt
- Mihkel Raud
- Piret Raud
- Vladislav Koržets