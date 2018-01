fs esitleb neljapäeval uut luulekogu

Mtut Pdi Nktud Maailm on 2 basskitarriga bänd, sinna kuuluvad Lauri Leis (Psychoterror), Tont, Valter Nõmm (Shelton San) ja FS. The Dolly Adlers on grrrl riot punkbänd Amsterdamsit, kus liikmeid Kanadast, Hollandist ja Eestist. Kaasa teevad režissöör Liina Paakspuu ja Psychoterrori trummar Sven Liba.

Koos fs-i uue raamatuga saab vaid spetsiaalselt esitluseks tehtud väiksetiraažilist FS & Tondi promo CD-d «Koledad riided».