Vastandite ühtsus, sisu ja vormi harmoonia

Muidugi ei piirdugi asi «Kompassis» ainult kulgemisega, vaid üks asi viib teiseni, elu viib peategelase kokku Marjuga, lisaks esinevad raamatus kõrvaltegelastena sõbrad Arvi ja Raivo. Kõiki neid tegelasi mainitakse napilt, justkui möödaminnes, kuid ometi kuidagi sügavuti – sest neil kõigil ongi roll tegevuse käivitamisel ja käigus hoidmisel, et see lõpuks ikka mingi lõpplahenduseni jõuaks.

Aeg-ajalt saavad kõrvaltegelased ka sõna ning ka siis ütlevad nad justkui juhuslikke, kuid ometi tähenduslikke lauseid. Näiteks võrdleb Raivo vöötkaku silmi taevatähtedega ja leiab, et mingil tasandil pole enam vahet: «Mõlemaisse tasub vaadata.» (lk 100).

Tõsi ta on. Ja ka Jan Kausi raamatut tasub lugeda. Esiteks põhjusel, et autor on tõesti saavutanud vastandite ühtsuse – siin raamatus on olemas romaani panoraamsus, siin on liikumist ruumis, aga sellest enamgi vaimus. Raamatul on väga selge ja katartiline lõpplahendus, see ei jää ainult hõllanduslikuks ilutsemiseks, vaid jõuab kohta – nii otseses kui ülekantud tähenduses –, kus kergem hakkab nii lugejal kui ka peategelasel.

Ja samas on esindatud ka poeesia ja miniatuuri tugevad küljed – teksti tihe kergus. Üleliigset ei leia, tekst on vabastatud koormast, muudetud täpseks. Kuid täpseks mitte matemaatikaõpiku, vaid luule tähenduses. Tundeid ja nende varjundeid eristatakse hoolikalt ja sellega luuakse eriline ruum, mis tõstab «Kompassi» tegevuse justkui ajast välja, sest eks ole ju nii: mida rohkem mälestusi, mida rohkem impulsse, seda kiiremini aeg voolab, kuid seda pikema perioodina see mälestustes näib. Ja impulsse saab siit tõesti palju.

Teiseks tasub see raamat kindlasti kätte võtta ka sellepärast, et «Kompass» on ilus. Teksti ilu toetab kujunduse ilu. Lisaks Anu Ristmetsa maitsekale ja teose sisu õhulisust toetavale kujundusele aitavad atmosfääri luua ka Lumimari illustratsioonid.

Raamatu tagakaanel seisab, et «Kompass» on «autori esimene katse ühendada miniatuuri ja romaani väljenduslaade». Võib niisiis arvata, et see ei jää viimaseks. Ja tore oleks. Jan Kaus on leidnud midagi, mida pole kindlasti kerge teostada, kuid see tuleb tal igatahes hästi välja. Tulemus mõjub kergelt, lendlevalt.

***

Jan Kaus

«Kompass»

Hea Lugu, 2017

110 lk