Austraalia režissöör Robert Marcand tuleb taas Eestisse koolitama

Tegemist on Intensiivne töötoaga professionaalsetele näitlejatele, režissööridele ja stsenaristidele. Töötuba keskendub tegelaskuju-kesksele improvisatsiooni protsessile (Character Based Improvisation Process – CBI), mis põhineb «elatud reaalsusel». CBI uurib tegelaskuju emotsionaalset ja psühholoogilist seisundit läbi mitmete erinevate olukordade. Selle protsessi looja ning tuntuim kasutaja on briti režissöör Mike Leigh («Naked», «Happy Go Lucky», «Secrets and Lies»). CBI aitab luua detailseid, kompleksseid ja ehedaid tegelaskujusid. Meetodit saab edukalt kasutada üksikisiku- ja grupistseenides, töötamisel valmis stsenaariumitega ning ka improviseeritud draamas.

Näitlejad saavad suurepärased tööriistad, et anda sügavust ja komplekssust oma esitusele ning läheneda tekstidele ja stsenaariumitele uudse nurga alt. CBI meetod on ka väga hea abimees tegelaskuju ettevalmistamisel castinguks.

Režissöörid ja stsenaristid õpivad seda protsessi kasutades lähenema stsenaariumi arendamisele tegelaskuju keskselt ning kasutama «ootamatuid olukordi» kui dramaatilist abivahendit. CBI aitab režissööridel mõista, mida teeb näitleja ning arendada lugu vastavalt sellele.

Robert Machand räägib oma töötoast:

Robert Marchand on enam kui 25-aastase kogemusega auhinnatud Austraalia filmirežissöör ja õppejõud. Ta on saanud arvukaid auhindu, sh neli Austraalia Filmiinstituudi auhinda. Marchand on Austraalia juhtiv CBI ekspert. 1993. aastal alustas ta CBI protsessi õpetamist Austraalia Riiklikus Filmi- ja Televisiooniakadeemias. Ta on juhendanud enam kui 100 CBI töötuba näitlejatele, režissööridele ja autoritele Austraalias, Uus-Meremaal, Vietnamis ja Euroopas.

CBI töötoas saab osaleda maksimaalselt 15 inimest. Tänu grupi väiksusele saab Robert pühendada individuaalset tähelepanu igale osalejale. Enne töötoa algust arutab Robert iga näitlejaga läbi, millise tegelaskuju näitleja luua võiks või kuidas juba olemasolevat tegelaskuju põhjalikumalt välja arendada.

Kui soovid end töötuppa registreerida, palun saada meile hiljemalt 17. jaanuariks oma CV, foto ja lühike selgitus, kus kirjeldad, miks sa soovid töötoas osaleda. Töötuba on inglise ja eesti keeles. Juhendamine inglise keeles, improvisatsioonid eesti keeles. Vajadusel ka tõlkeabi.

E-mail: cbitallinn@gmail.com

Kontakt: Katrin Maimik (t: +37256502721)