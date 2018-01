Stalini-filmi peaosas on hirm

«Stalini surm» 2017

Režissöör Armando Iannucci, osades Jason Isaacs, Andrea Riseborough, Olga Kurilenko, Steve Buscemi, Jeffrey Tambor, Paddy Considine, Rupert Friend jt

Linastub 12. jaanuarist, kestus 1 tund ja 46 minutit

Autoritaarsete ja totalitaarsete süsteemide häda on selles, et kuni tsaar on elus, ei tohi keegi tema kohale pretendeerida. Jutud igasugustest kroonprintsidest ja troonipärijatest on pelgalt pläma riigialamate eksitamiseks. Tõeline jant läheb lahti siis, kui tsaar ühel päeval õukondlaste ehmatuseks põrandal siruli maas on. Sellele ongi briti filmimees Armando Iannucci üles ehitanud musta komöödia «Stalini surm».

Kuigi Iannucci filmi tegevus toimub 1953. aasta Nõukogude Liidus ja selle tegelased alates Stalinist endast kuni pianist Judinani on päriselust võetud, pole selle filmi vaatajal ajalooteadmistega teha rohkem kui algkoolilastel klassiõhtul kasti konjakiga. Iannucci on oma farsi lihtsalt ajaloolistele isikutele ja sündmustele üles ehitanud.

Ingliskeelsetele ajakirjanikele viirastus seda filmi vaadates Trump, kes neile juba ammu iga põõsa all viirastub, aga ka Venemaal üritati filmi enne esilinastust ära keelata, sest mõnele ebastabiilsele tegelasele tundus, et kõige taga on Hollywoodi vandenõu näidata Putini-Venemaad Mordorina. (Kukkus välja umbes nagu nõukogude ajal: «Pasternaki lugenud pole, aga mõistan hukka!»)

Ent kui Iannucci tahtnuks Trumpi või Putinit tögada, siis teinukski ta filmi Trumpist või Putinist. Selle filmiga on lood lihtsad, Iannucci jätkab oma varasemat liini, võttes pilaobjektiks bürokraadid, kes oma piiratuses (kõik on vaja teha reeglite järgi, olgu need nii lollid kui tahes) sobivad tänuväärseks pilaobjektiks ükskõik mis maa ja rahva satiirikule. Iannucci moraal on lihtne: ära usalda bürokraati!

Filmi peategelane on hirm. Tõtt-öelda ongi hoogsam ja võib-olla ka naljakam filmi esimene pool, kui tegelased leiavad isakese põrandal loigu sees lamamas ja on seepärast viimse kui keharakuni ära kohutatud. Vaheldumisi domineerivadki mehikestel – kui Freudi parafraseerida – surmahirm ja võimutung.

Aastaid olid nad Stalinile truudust vandunud, kuid nüüd, nähes, et peremees on suremas ja talle kuluks hädasti ära arst, ei torma nad talle appi. Selle asemel hakkavad nad sealsamas suhteid selgitama ja teritavad laia naeratuse kattevarjus selja taga kirvest veel enne, kui Stalini vaim punasesse Valhallasse teiste surnud kommarite juurde jõudnud on. Parteimeestel on kaks eesmärki: võtta võim ja päästa oma nahk. Kogu oma senise elu on nad üle laipade parteilisele Olümposele rühkinud ja ka nüüd on küsimus selles, kelle selja taga seisab lõpuks kõige rohkem püssimehi.

Naljaga on filmis nii, et siinkirjutaja ei julge seda garanteerida, sest huumorimeelega on inimestel, nagu neil parajasti on – kellel on ja kellel ei ole. Ühte ajavad naerma asjad, mis teist muigamagi ei pane. Kuid «Stalini surmas» on sügavust, mida paljudel filmidel ei ole ning mille pärast tasub seda vaatama minna. Poliitiline komöödia on keeruline žanr, häid filme selles žanris võib üles lugeda pelgalt ühe käe sõrmedel ning režissööril on väga suur tõenäosus põruda. Iannucci läbis proovi edukalt.