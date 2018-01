Selgusid Eesti Kunstiakadeemia uue hoone kunstikonkursi võidutööd

Žürii leidis, et kavand on kunstiliselt küllalt huvitav, eelarve piires teostatav, kaasav ja võimaldab edasiarendamist. Liidab akadeemiat ühiskonnaga, kõnetades rohkem tavakodanikku kui kunstiinimest. Ühendab traditsioonilise ja kaasaegse kunsti. Teos provotseerib kaasaegsele kunstile omast sekkumist, kuid seda siiski selgepiirilistes raamides. Turvaline ja vähe riskialdis lahendus. Töö vajab perfektset tehnilist teostust. Tellija poolt on vaja tugevat järelevalvet.

Žürii arvas, et see leidliku ideega provokatiivne töö seostub ruumiliselt hästi hoonega, suunab liikumist, on avatud uutele tegevustele, võimaldab jätkamist ning avardab arusaama protsendikunsti võimalustest. On ajas muutuv, uuenev, täienev ja edasiarendatav.