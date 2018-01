Kultuuri spalta

Tartu kunstikino Elektriteater on leidnud endale püsivama peatuspaiga Tartu Ülikooli kirikus Jakobi tänaval, otse Toomemäe jalamil ja mõne sammu kaugusel Raekoja platsist.

Esimest korda on Elektriteatril päris oma saal ja püsiv kodu. See tähendab, et esimest korda tegutseb Tartus pea iga päev oma saaliga arthouse-kino ning Elektriteatri seansside arv suureneb pea kaks korda.