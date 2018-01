Suri Briti rocki kultuskangelane

Ansambli manager Pam Van Damned kinnitas et laulja suri oma kodus. Täpsemad detailid avaldatakse «lähematel päevadel».

Mark E. Smith oli Manchesteri post-pungi bändi The Fall laulja, kes lisaks geniaalsele muusikale oli tuntud oma joomingute ja kakluste poolest, kirjutab BBC. Karjääri jooksul värbas ja vallandas ta umbes 60 bändiliiget. The Falli viimane, järjekorras 32. stuudioalbum «New Facts Emerge» ilmus mullu juulis.

2008. aastal esines Mark E. Smith koos The Falliga Järvakandis festivalil Rabarock.

Vaata BBC 2004. aastal valminud dokumentaalfilmi «The Fall - The Wonderful and Frightening World of Mark E. Smith»: