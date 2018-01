Tammsaare «Tõde ja õigus» kolmas osa ilmub audioraamatuna

Muuseumi juhataja Reelika Räim täpsustas, et kolmanda osa tegijad on kõik samad: kujundas Eveli Leegolt, teksti luges sisse Meelis Kompus ja helipildi eest hoolitses Meelis Tinno. Ka rahastaja on endiselt MTÜ Kivipõld. Kolmas audioraamat koosneb 11 plaadist ning sellegi tiraaž on 1000, millest umbes 200 eksemplari läheb koolidele. Muuseumi müügile jõuab kolmas osa uue nädala alguses.

«Ilmselt kõige odavamalt saabki audioraamatu kätte muuseumist, sest võrreldes raamatupoodidega on vahe ligi kahekordne,» sõnas Räim. Ta tõi näiteks, et esimene osa maksab muuseumis 24, teine osa 21 ja kolmas osa 20 eurot.

Räim teadis öelda, et audioraamatu kahel esimesel osal on läinud hästi, kuid algtiraaži on veel alles. «Kui tiraaži lõppedes on huvi endine, lubas rahastaja raamatuid juurde toota. Kolmandaga loodetakse müügikohtade valikut veelgi laiendada,» selgitas ta.

Romaanisarja esimese osa andsid SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel ja MTÜ Kivipõld välja 2013. aasta 1. märtsiks. Kuigi osa audioraamatu väljaandmiseks vajaminevast rahast tuli esimese raamatu müügist, rahastas MTÜ Kivipõld ka teise audioraamatu tootmist. See jõudis müügile 2014. aasta lõpul.

Paide ühisgümnaasiumi emakeeleõpetaja Anne Kivimäe kinnitas, et esimesed kaks audioraamatut on koolis tõesti olemas ning tundides on ta neid ka kasutanud. «Tunnis oleme katkendeid kuulanud,» täpsustas ta.