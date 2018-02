Kas teost saab selle autorist lahus hoida?

New York Times nendib oma kommentaaris, et nüüd, kui kunstnik Chuck Close on löögi all, oleks ehk aeg ka mõelda mida teha näiteks Picasso ja Schiele looduga, kuna needki legendid ei ole naisi (Picasso) ja alaealisi (Schiele) alati väärikalt kohelnud? (Picasso nimetas vastasuguspoolt kord isegi «kannatuste masinateks.») Ja kui veelgi kaugemasse ajalukku süüvida, siis kas sellise meistri nagu Caravaggio loodu väärib muusuemides aukohta, sest 1606 aastal tappis ta inimese? Kas ehk tuleks nende kõigi teoste juurde panna väike tärnike, mis viitab sellele, et tegemist on ahistajate-mõrtsukatega?