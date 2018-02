kultuuri lühid 12.02

Soome-Rootsi-Eesti ühistööna valminud suurfilm «Igitee» sai Santa Barbara rahvusvahelisel filmifestivalil parima põhjamaade filmi auhinna. Žürii hinnangul räägib film väga huvitava lähiajaloo mahavaikitud loo. Produtsent Ilkka Matila jaoks on tunnustus suur au, sest tegemist on Põhja-Ameerika tähtsaima filmifestivaliga. «Filmi rahvusvaheline edu räägib sellest, et oleme teinud midagi, millel on kõrge rahvusvaheline tase. See on kogu võttemeeskonna õnnestunud töö tulemus.»