See on nelja erineva ajaliini ja kümmekonna põhitegelasega romaan, mille juures on meeldiv, et need kõik on ilusti välja arendatud. Keskseks tegevuspaigaks on Undivere mõis, mille kunagine omanik, botaanik Otto von Dodecker on 1827. aastal korralikult välja ehitanud. 1950. aastal on selles uhkes majas lastekodu, mida juhib vaoshoitud naisterahvas Ester Sillaots. 1979. aastaks on seal muuseum, kuid maja tagant tõmmatakse piiritsoon ja piirivalve võtab sadama ära. 2016. aastal juhatab Undivere restaureerimistöid suurärimees Jürgen Vaarik.