kultuuri lühid

«Teose aluseks on kõige üldisemas ja avatumas mõttes läbiminek. Selliseid protsesse on ka kirjeldatud Virginia Woolfi romaanis «Lained», mille katkendid on olnud inspiratsiooniallikaks ka minu kahele varasemale teosele. See tekst kirjeldab mingit protsessi, mis on vaadeldav erineva nurga alt, antud teoses olen viinud fookuse just aeglasele ja pidevale transformatsioonile,» rääkis Kõrvits.