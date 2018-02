Vene absurdi veenev realism

Mõnest raamatust on sel põhjusel raske kirjutada, et esimese hooga on tunne – kõik on juba ära öeldud. Kindlasti hoolitses juba Dmitri Lipskerovi «Sellest ja liblikatest» tagakaanetekst selle eest, et raamat Eestis rõõmuhõisete saatel vastu võeti: «Ilus, kuulus ja rikas 50. aastates arhitekt Arseni Iratov teeb ühel hommikul ärgates hirmsa avastuse: tema meheau on haihtunud. Kadunud kallisvara ilmub aga välja viletsas Vene külakeses 13-aastase Aliska ja tema joodikust vanaema juures, kasvab ja kosub ning sirgub imekauniks noormeheks.»