EV100 kunstiprogramm sünnipäevanädalal on kirev ja mitmekülgne

Tartu Kunstimuuseumis on avatud grupinäitus «Metafoorid kodule», kus noored Eesti kunstnikud tegelevad kodu mõiste (ümber)defineerimisega 21. sajandi Lääne ühiskonnas muutunud elustiili ja -korralduse valguses. Näitus on avatud 18. jaanuarist 14. aprillini.

Tallinnas Adamson-Ericu muuseumis on avatud näitus «Kunstiühing Pallas 100. Sünd ja taassünd». Näitus keskendub kunstiühingu Pallas loomisele sada aastat tagasi ja selle tegevusele kuni Konrad Mägi surmani, hõlmates ka ühingu taastamist kolmekümne aasta eest. Väljapaneku on koostanud KÜ Pallas juhatuse esimees Enn Lillemets ja kunstiajaloolane Ülle Kruus. Näitus on avatud 26. jaanuarist 3. juunini.

Tallinna Kunstihoones on avatud rahvusvaheline kaasaegse kunsti näitus «Riik ei ole kunstiteos», mis jääb avatuks kuni 29. aprillini. Näitus uurib Eesti juubelist ajendatuna riigi, rahvuse ja rahvusliku identiteedi keerukat problemaatikat. Tallinna Kunstihoone, Tallinna Linnagalerii, Kunstihoone galerii ja Vabaduse galerii on 24. veebruaril Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul avatud kella 12–18 tasuta ning kell 14.30 on näitusel tasuta ekskursioon.

Tallinna raekojas on avatud näitus «Rõõm linna südames. Maalid Enn Kunila kollektsioonist» kuni 1. maini. Enn Kunila kollektsiooni põhjal valminud näitus annab tervikliku ülevaate 20. sajandi esimese poole Eesti maalikunstist, nn Eesti kunsti kuldajast.

Valga Muuseumis on kuni 10. märtsini avatud Tanel Randeri projekti «Sada paplit» käigus toimuv kahe kunstniku, Marit Mihklepa ja Edgars Rubenise ühisnäitus «Walk», mis vaatab sisse argisusse kui keskkonda ja mõtteviisi. Näitusel venitavad Mihklepp ja Rubenis Valga-Valka kaksiklinna piiri ning uurivad ääreala väärtust kohas, kus esmapilgul ei ole midagi vaadata.

Pärnu Uue Kunsti Muuseumis on 8. aprillini avatud näitus «Lietuva 100 Eesti», mis annab ülevaate kahe juubelit tähistava riigi disainiparemikust.

23. veebruaril avatakse Tartu Kunstimuuseumi projektiruumis näitus töödest, mis on loodud 1918. aastal «100-aastased teosed Tartu Kunstimuuseumis». Kokku on sellise aastanumbriga dateeritud teoseid Tartmusi kogus sadakond, näitusel on kõnekam osa neist töödest.

23. veebruaril kell 15 toimub Tallinnas raamatupoes Puänt Eve Kase raamatu «EE Eesti edulugu» esitlus. Raamat on kokkuvõte samanimelisest kunstiprojektist ja käsitleb Eesti lähiajalugu.

24.–25. veebruaril kella 12–17 on Jõgevamaal Kursi külas avatud Peeter Alliku isikunäitus, mis kuulub Voronja galerii näitustesarja «Lätted». 24. veebruaril viib ja toob näitusele kunstibuss, mis väljub Tartu raudteejaamast kell 12.15.

Ja muidugi on juba alates jaanuari algusest võimalik külastada raamatukogudes üle Eesti noorte kunstnike tööde näitusi.

EV100 kunstiprogramm jätkub hooga ka märtsis ja seda kuni 2019. aasta kevadeni. Programmi kuulub ligi 100 eriilmelist kunstisündmust, mis toimuvad üle Eesti, aga ka väljapool Eestit üle kogu maailma. Kunstiprogrammi on valitud Eesti sünnipäeva tähistama suurnäitused Ameerika Ühendriikides, Jaapanis, Itaalias ja mujal Euroopas, aga samas on olulised kunstisündmused toimumas ka Virtsus, Valgas, Moostes, Sillamäel ja paljudes teistes Eesti paikades. Ikka selleks, et võimalikult palju inimesi saaksid juubeliprogrammist osa.