Esmakordselt ajaloos: Eesti-Soome ühine raadio-show

««Puhelinlangat laulaa» on tegelikult helilooja Pentti Viherluoto 1947. aastast pärit laul, mille Katri Helena paar aastakümmet hiljem kuulsaks laulis. Sellist nime kandev soovikontsertsaade läks esimest korda eetrisse 1972. aastal. Sellest ajast peale on see reede õhtuti eetris olnud ning kolmetunnisest saatest on saanud lugematute soomlaste jaoks nädalavahetuse käivitaja ja kontakti ning ühtsustunde saavutamise vahend - seega teatud sotsiaalmeedia ammu enne sotsiaalmeedia ajastut,» räägib saatejuht Rain Kooli.