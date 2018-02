Viljandimaa noored saavad Ugalas tutvuda lavataguse maailmaga

Ugala dramaturg Liis Aedmaa: «Tegemist on äärmiselt toreda algatusega, millega enamus Eesti teatreid on rõõmuga kaasa tulnud. Selle päeva jooksul võiks ideaalis tekkida noortel inimestel arusaam sellest, et teater – see ei ole ainult näitlejad. Niimoodi tõeliste teatriproffide juhendamisel lavavõitlust proovida või ise kuuldemängu teha, on kindlasti ülihuvitav kogemus. Samuti on mul hea meel, et kõik kuus lavastust, mis meil sellesse päeva ja Viljandi saalidesse ära mahutada õnnestus, on kvaliteedimärgiga.»