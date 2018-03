Chicagost pärit rahutu indie-poprokkari Ezra Furmani neljas album on üks esimesi albumeid sel aastal, mis nõuab tähelepanu, karjudes sisimast väljapoole, et teda kuuldaks, ja nõudes, et temast aru saadaks – umbes nii, nagu seda tegi eelmise aasta St. Vincenti «Masseducation».