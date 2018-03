12 veidrat Eestit ehk tundub, et olevikul pole häda midagi

Pole neist tahkudest prii ka Indrek Hargla koostatud «Eestid, mida ei olnud», kuid ega see siis veel halb ole. Raamatut lugema hakates tuleb lihtsalt alustuseks pöörata tähelepanu tõsiasjale, et see ei ole siiski päriselt alternatiivajaloo antoloogia, nagu väidab tekst tagakaanel, vaid ikkagi ulmeantoloogia, nagu on kirjas raamatu pilkupüüdval esikaanel sinimustvalge ristilipuga viikingilaeva, tagajalgadele aetud hõbedase hobuse seljas kappava Napoleon Bonaparte’i ning Prantsuse lipuga Pika Hermanni kohal.